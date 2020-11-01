В Литве – новый профессиональный театр «Taškas»

Министр культуры Миндаугас Кветкаускас признал общественное учреждение «Taškas» учреждением профессионального сценического искусства.

Небольшой труппе, действующей в Клайпеде, министр присвоил этот статус с учетом рекомендации Совета учреждений профессионального сценического искусства.

В ней говорится, что деятельность театра «Taškas» соответствует критериям, установленным законом, – его произведения положительно оцениваются профессионалами, доступны для публики, а мастерство исполнителей совершенствуют высококвалифицированные специалисты.

«Для нас это означает открытие новых дверей, новых возможностей, потому что в Литве было много фестивалей, различных мероприятий, в которых могли участвовать только учреждения, имеющие профессиональный статус», - сказала агентству BNS директор театра «Taškas» Ирма Вилутите.

«Это еще и своего рода признание в масштабах Литвы того, что мы являемся профессионалами», - добавила она.

Театр «Taškas» был основан в 2015 году в Клайпеде на базе студенческого курса актера и режиссера Валентинаса Масальскиса при Академии искусств Клайпедского университета (ныне Литовская академия музыки и театра).

Труппа состоит из 14 актеров.

По словам И. Вилутите, статус профессионального учреждения также откроет театру больше возможностей для обращения за различными источниками финансирования.