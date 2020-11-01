Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей продолжает борьбу с телеведущим

Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей снова обратилась в Сейм и к президенту с жалобой на нарушения, которые могли оказать существенное влияние на результаты выборов в Сейм.

Вчера Главная избирательная комиссия отклонила жалобу этой партии о грубых нарушениях процедуры выборов в Сейм и утвердила окончательные результаты парламентских выборов.

Партия просит Сейм и президента обратиться в Конституционный суд по поводу серьезных нарушений во время выборов в Сейм.

«Мы подали жалобу вчера», - сказал агентству BNS депутат Европарламента и председатель Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей Вальдемар Томашевский.

Seimo rinkimai 2020 / D. Umbraso/LRT nuotr.

Партия просит, чтобы Конституционный суд разъяснил, не были ли допущены нарушения со стороны телеведущего Андрюса Тапинаса и общественной организации «Laisvės TV», которые накануне выборов проводили кампанию «Всего доброго, Вольдеморт».

По мнению партии, инициаторы акции стремились не допустить избрание Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей в парламент, при этом могли быть нарушены законы, регламентирующие порядок и финансирование политической рекламы и агитации.

А. Тапинас указывал, что для проведения этой кампании он открыл специальный счет и собрал около 15 тыс. евро.

«До сих пор неясно, кто пожертвовал эти деньги. (...) Нельзя, чтобы партии действовали по правилам, а кто-то другой собирал деньги и не указывал источник. Может быть, здесь иностранные деньги? Может быть, деньги от преступной деятельности?» - спрашивал В. Томашевский в беседе с BNS.

Valdemaras Tomaševskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

По утверждению партии, в рамках широкомасштабной кампании А. Тапинас призывал избирателей не голосовать на выборах в Сейм за Избирательную акцию поляков Литвы – Союз христианских семей: распространялся антирекламный видеоролик, в почтовые ящики жителей вбрасывалась специально изданная газета «Всего доброго, Вольдемар», тираж которой составлял 300 тыс. экземпляров, был создан дискредитирующий профиль в социальных сетях.

По словам В. Томашевского, допущенные грубые нарушения процедуры выборов в Сейм могли существенно повлиять на их результаты.

Seimo rinkimai 2020 / D. Umbraso/LRT nuotr.

В субботу Главная избирательная комиссия утвердила окончательные результаты выборов в Сейм. Она признала, что кампания «Всего доброго, Вольдеморт» и издание «Всего доброго, Вольдемар» являлись негативной рекламой Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей, но они не нарушали закон о выборах, поскольку ни А. Тапинас, ни «Laisvės TV» не являлись участниками политической кампании.