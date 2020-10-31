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2020.10.31 10:39

Лукашенко заявил, что не отступит, и в плен "никого не берём"

Радио «Cвобода»2020.10.31 10:39
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

Александр Лукашенко, которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов, заявил о переходе участниками протестов красных линий – "по многим направлениям".

"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит", – цитирует Лукашенко государственное агентство "Белта". Заявление прозвучало на его встрече с коллективом МВД. Лукашенко сказал, среди прочего, что "с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берём".

"Если кто-то прикоснётся к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук", – также отметил Лукашенко, подчеркнув, что отступать некуда и отступать он не собирается.

Если кто-то прикоснётся к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук.

Ранее на этой неделе Лукашенко, говоря о "красных линиях" и о том, что власть должна реагировать, подчеркивал, что страна начинает сталкиваться "с террористическими угрозами".

По его же словам, организаторы и участники протестов "уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией", и реагировать на это надо "красиво, чтобы комар носа не подточил".

Лукашенко предупредил об отчислениях студентов, если они будут выходить на несанкционированные акции в нарушение закона.

Студенты не менее девяти белорусских вузов первыми поддержали объявленную оппозицией общенациональную забастовку с требованием отставки Лукашенко, когда истёк срок так называемого "народного ультиматума" в ночь на 26 октября. В пятницу, по информации независимого портала Tut.By, во многих вузах проходят акции в поддержку студентов и преподавателей, которых отчисляют и увольняют за их гражданскую позицию. Так, более 60 сотрудников Академии художеств, в том числе проректор по учебной работе Елена Бохан, потребовали восстановить отчисленных студентов. В их письме говорится, что политический кризис может быть разрешен только путём диалога, который невозможен, если власти используют средства жесткого преследования граждан.

К забастовке продолжают присоединяться работники белорусских предприятий. Ряды протестующих пополнили работники БМЗ и "Беларуськалия". Руководство заводов за это грозит увольнением, на некоторых предприятиях уже активно отдают трудовые, пишет Tut.By.

Власти утверждают, что работу крупных предприятий забастовка не остановила.

Protestai Minske po Aliaksandro Lukašenkos inauguracijos
Protestai Minske po Aliaksandro Lukašenkos inauguracijos / AP nuotr.

Массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы и победителем был объявлен Лукашенко. Участники выступлений считают, что результаты были сфальсифицированы в его пользу, и называют победителем голосования бывшего кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

За время протестов не менее четырёх человек погибли, шестеро – числятся пропавшими без вести. Точное количество пострадавших и задержанных при разгонах до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи.

Радио Свобода

Aliaksandras Lukašenka
Protestai Minske po Aliaksandro Lukašenkos inauguracijos
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
1 / 2AP nuotr.
Protestai Minske po Aliaksandro Lukašenkos inauguracijos
Protestai Minske po Aliaksandro Lukašenkos inauguracijos
2 / 2AP nuotr.
Aliaksandras Lukašenka
Protestai Minske po Aliaksandro Lukašenkos inauguracijos
# Беларусь# Лукашенко# протесты

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