Лукашенко заявил, что не отступит, и в плен "никого не берём"

Александр Лукашенко, которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов, заявил о переходе участниками протестов красных линий – "по многим направлениям".

"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит", – цитирует Лукашенко государственное агентство "Белта". Заявление прозвучало на его встрече с коллективом МВД. Лукашенко сказал, среди прочего, что "с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берём".

"Если кто-то прикоснётся к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук", – также отметил Лукашенко, подчеркнув, что отступать некуда и отступать он не собирается.

Если кто-то прикоснётся к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук.

Ранее на этой неделе Лукашенко, говоря о "красных линиях" и о том, что власть должна реагировать, подчеркивал, что страна начинает сталкиваться "с террористическими угрозами".

По его же словам, организаторы и участники протестов "уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией", и реагировать на это надо "красиво, чтобы комар носа не подточил".

Лукашенко предупредил об отчислениях студентов, если они будут выходить на несанкционированные акции в нарушение закона.

Студенты не менее девяти белорусских вузов первыми поддержали объявленную оппозицией общенациональную забастовку с требованием отставки Лукашенко, когда истёк срок так называемого "народного ультиматума" в ночь на 26 октября. В пятницу, по информации независимого портала Tut.By, во многих вузах проходят акции в поддержку студентов и преподавателей, которых отчисляют и увольняют за их гражданскую позицию. Так, более 60 сотрудников Академии художеств, в том числе проректор по учебной работе Елена Бохан, потребовали восстановить отчисленных студентов. В их письме говорится, что политический кризис может быть разрешен только путём диалога, который невозможен, если власти используют средства жесткого преследования граждан.

К забастовке продолжают присоединяться работники белорусских предприятий. Ряды протестующих пополнили работники БМЗ и "Беларуськалия". Руководство заводов за это грозит увольнением, на некоторых предприятиях уже активно отдают трудовые, пишет Tut.By.

Власти утверждают, что работу крупных предприятий забастовка не остановила.

Protestai Minske po Aliaksandro Lukašenkos inauguracijos / AP nuotr.

Массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы и победителем был объявлен Лукашенко. Участники выступлений считают, что результаты были сфальсифицированы в его пользу, и называют победителем голосования бывшего кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

За время протестов не менее четырёх человек погибли, шестеро – числятся пропавшими без вести. Точное количество пострадавших и задержанных при разгонах до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи.

Радио Свобода