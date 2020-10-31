Местный карантин могут объявить еще в 13 самоуправлениях Литвы

На следующей неделе, со 2 по 8 ноября включительно, основываясь на принципе светофора, в красную зону включаются еще тринадцать самоуправлений страны: самоуправления Пренайского, Ретавского, Шальчининкского районов, самоуправление города Шяуляй, самоуправления Шилутского, Таурагского, Утянского, Варенского, Каунасского, Мажейкского, Молетского, Палангского и Паневежского районов, сообщает министерство здравоохранения.

Чтобы контролировать распространение коронавируса (COVID-19), самоуправления, находящиеся в красной зоне, должны не только следовать рекомендациям и указаниям специалистов, но там также могут быть приняты решения о введении локального карантина.

Как сказано в сообщении министерства здравоохранения, решения об объявлении карантина в отдельных самоуправлениях принимаются на заседаниях правительства по средам. Так что вопрос о введении карантина в этих самоуправлениях будет рассматриваться на следующей неделе.

В настоящее время в красную зону включены 34 самоуправления, в желтую зону – 21, в зеленую зону – 5.

COVID-19 plitimas Lietuvoje, karantinas savivaldybėse / LRT.lt nuotr.

Согласно рекомендациям международных организаций, самоуправления страны по эпидемиологическим показателям делятся на три зоны – желтую, зеленую и красную.

Зеленая зона означает, что риск коронавируса на территории данного самоуправления низок и никаких дополнительных ограничений там не требуется. В зеленую зону входят муниципалитеты, где уровень заболеваемости не превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей и где недельное число положительных анализов не превышает 4 проц.

Самоуправления, включенные в желтую зону, должны ответственно контролировать дальнейшее распространение коронавируса. В желтую зону входят самоуправления, где уровень заболеваемости не превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей, а количество положительных анализов в неделю равно или превышает 4 проц., либо самоуправления, где уровень заболеваемости составляет 25-150 случаев на 100 тыс. жителей, а количество положительных анализов – менее 4 проц. в неделю.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В красную зону попадают те самоуправления, где заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей, доля положительных анализов составляет 4 проц. и более, а доля случаев, не связанных со вспышками или очагами, составляет 30 проц. и более, либо те самоуправления, где заболеваемость превышает 150 случаев на 100 тыс. жителей, а доля случаев, не связанных со вспышками или очагами, составляет в неделю 30 проц. и более.