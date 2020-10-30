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2020.10.30 16:48

В Вильнюсскую клиническую больницу направляют пациентов с COVID-19

LRT.lt2020.10.30 16:48

В Вильнюсскую городскую клиническую больницу с сегодняшнего дня направляют пациентов с COVID-19. Как сообщают представители клиники, пока лечение от коронавирусной инфекции проходят пять человек.

Больница подготовила 130 мест для больных коронавирусом. На данный момент в клиниках страны находится 370 пациентов с COVID-19.

Директор клиники Сантарос Аушра Билотене-Мотеюнене заявила во вторник, что ситуация в их больнице становится критической, свободные койки в больнице закончатся через несколько дней.

«Число пациентов увеличивается с каждым днем, и на сегодняшний день можно сказать, что с пациентами ситуация критическая, потому что у нас (занятость коек - LRT.lt) уже превышает 70%, мы достигли 80% занятости коек», - сказала А. Билотене-Мотеюнене на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, в одном корпусе клиники для больных COVID-19 осталось всего пять свободных мест, они в ближайшее время будут заняты. Глава клиники сообщила, что на данный момент в обязательном порядке должны быть определены вспомогательные больницы и дополнительные койки, так как через несколько дней они закончатся.

1 / 1Sauliaus Tvirbuto / LSMU Kauno ligoninės nuotr.
# Литва

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