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2020.10.30 14:46

Верига не исключает возможности объявления всеобщего карантина

BNS, LRT.lt2020.10.30 14:46
A. Veryga, Sveikatos apsaugos ministerija
A. Veryga, Sveikatos apsaugos ministerija / E. Blaževič/LRT nuotr.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорит, что не исключает возможности введения всеобщего карантина в условиях обострения ситуации с коронавирусом.

«Я однозначно не исключаю возможности объявления национального карантина», - заявила Верига журналистам в пятницу.

"Все меньше и меньше муниципалитетов находится в желтой или зеленой зоне, но это должно решаться правительством», - сказал он.

Министр отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается и «Литва, несомненно, будет в списке красных стран по показателям распространения вируса».

Ранее Верига заявил, что не видит необходимости во всеобщем карантине.

В настоящее время карантин объявлен в 21 муниципалитете, включая Вильнюс, Каунас и Клайпеду. Всего в стране насчитывается 60 муниципалитетов.

За минувшие сутки в Литве подтверждены 735 новых случаев инфекции, от коронавируса скончались семь человек, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.

В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 13 823 человека, продолжают болеть 8918, выздоровели 4691.

В целом от COVID-19 в Литве скончались 157 человек, по иным причинам умерли 57 зараженных.

Из-за угрозы распространения коронавируса карантин был объявлен в середине марта и действовал до середины июня.




A. Veryga, Sveikatos apsaugos ministerija
A. Veryga, Sveikatos apsaugos ministerija
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
A. Veryga, Sveikatos apsaugos ministerija
# Литва

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