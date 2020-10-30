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2020.10.30 12:47

Новое о коронавирусе: необычные симптомы и основное место размножения в теле

Meddaily.ru2020.10.30 12:47

Американская академия дерматологии опубликовала новое исследование, которое описывает новые симптомы COVID-19.

Был выявлен симптом, связанный с поражением кожи стоп, а иногда и рук. Медики говорят о том, что пальцы пациентов могут становиться красными, "гореть", припухать и сильно чесаться. Покраснение пальцев проявляется в течение 1-4 недель после инфицирования.

При этом американские вирусологи показали, где коронавирус легче всего размножается. Этим местом оказалась ротовая полость (особенно слюнные железы, язык и миндалины). Риск заражения повышается через проглатываемую слюну или при попадании вируса напрямую в легкие (при вдыхании капель с вирусом, выделяемых во время кашля или разговора).

Исходя из этого, исследователи подчеркивают важность ношения масок. Характерные для "орального заражения" симптомы продолжают исследоваться. Сейчас известно только о потере вкуса и продолжительной сухости во рту.

Meddaily.ru


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