Новое о коронавирусе: необычные симптомы и основное место размножения в теле

Американская академия дерматологии опубликовала новое исследование, которое описывает новые симптомы COVID-19.

Был выявлен симптом, связанный с поражением кожи стоп, а иногда и рук. Медики говорят о том, что пальцы пациентов могут становиться красными, "гореть", припухать и сильно чесаться. Покраснение пальцев проявляется в течение 1-4 недель после инфицирования.

При этом американские вирусологи показали, где коронавирус легче всего размножается. Этим местом оказалась ротовая полость (особенно слюнные железы, язык и миндалины). Риск заражения повышается через проглатываемую слюну или при попадании вируса напрямую в легкие (при вдыхании капель с вирусом, выделяемых во время кашля или разговора).

Исходя из этого, исследователи подчеркивают важность ношения масок. Характерные для "орального заражения" симптомы продолжают исследоваться. Сейчас известно только о потере вкуса и продолжительной сухости во рту.



Meddaily.ru





