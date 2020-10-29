Беларусь закрыла границу с Литвой: не пропускается легковой транспорт

Беларусь в четверг во второй половине дня закрыла границу с Литвой, мотивируя требованиями безопасности из-за распространения коронавируса, инфорировали в МВД Литвы.

"От уполномоченных Службы охраны госграницы мы узнали, что на границе Литвы и Беларуси не пропускают легковой транспорт, мотивируя коронавирусом", - сказала советник министра внутренних дел Божена Заборовска-Зданович.

По ее словам, сейчас представители Литвы пытаются связаться с белорусской стороной для детального прояснения ситуации.

В Беларуси более двух месяцев продолжаются акции протеста против авторитарного президента Александра Лукашенко, сфальсифицировавшего результаты выборов.

Глава Службы охраны госграницы Рустамас Любаевас сказал BNS, что грузовой транспорт свободно пересекает границу.

"Для нас это была неожиданная ситуация. Она изменилась с 16 часов, когда на территорию Республики Беларусь не пустили граждан Беларуси, у которых есть постоянный вид на жительство в Литве. Также был случай, когда не пустили граждан Беларуси с постоянным видом на жительство в Эстонии", - сказал Р. Любаевас.

"С того времени было остановлен проезд для пассажирского транспорта. Грузовой транспорт пока проезжает", - добавил он.



Линкявичюс: официальной информации нет

Linas Linkevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По словам министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, Литва пока не получала официальной информации из Минска о закрытии белорусской границы, сейчас дипломаты проясняют ситуацию.

"У нас есть только неофициальная информация. Официальной не было, мы только видим, что граница закрыта. Информацию мы получили после больших усилий через пограничников, которые обяъяснили, что это произошло из-за пандемии», - сообщил BNS Л. Линкявичюс.

«Насколько мы понимаем, это связано с Литвой, Польшей, может быть, с Украиной», - добавил он.

«Никого не принимают, будь то граждане Беларуси или Литвы, насколько мне известно, были случаи, когда не принимали белорусов, имеющих постоянное место жительства в Литве», - сказал глава литовской дипломатии.

По словам Л. Линкявичюса, такое решение Минска сложно оценить и интерпретировать.

«Путь странный, потому что если происходят такие вещи, то должна быть какая-то информация. Сложно оценить, зная ситуацию в этой стране, здесь ее можно интерпретировать как угодно, будь то пандемия или другие причины », - сказал Л. Линкявичюс.



Пункт пропуска в аэропорту Минска функционирует без ограничений

Как сообщил БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, в связи со сложившейся эпидобстановкой Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами, водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем, сообщается, что пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.