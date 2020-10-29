При Президентском дворце создан совет экспертов по COVID-19

При Президентском дворце создан совет экспертов в области здравоохранения для помощи в управлении коронавирусным кризисом.

Совет будет состоять из 20-25 ведущих специалистов в своей области. Профессор Эдита Сужеделене утверждает, что с необходимым опытом и экспертными знаниями специалисты смогут быстро предложить эффективные рекомендации по управлению коронавирусной ситуацией.



Профессор Миндаугас Станкунас говорит, что новая экспертная группа будет работать безвозмездно.



За минувшие сутки в Литве был установлен новый антирекорд случаев коронавируса – выявлены 950 новых случаев заражения, скончались еще 6 человек, сообщило Министерство здравоохранения в среду.



Из 950 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом наибольшее число было зарегистрировано в Вильнюсском уезде. Здесь подтверждено 350 случаев. Шесть человек скончалось. По данным Национального центра общественного здоровья, большинство новых больных заражается после контакта с уже болеющими людьми. По словам специалистов, самые большие очаги заболевания - в школах и больницах. Также зарегистрировано 142 случая, обстоятельства заражения которых неизвестны.