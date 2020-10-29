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2020.10.29 18:53

При Президентском дворце создан совет экспертов по COVID-19

Радио LRT2020.10.29 18:53
Prezidentūra
Prezidentūra / BNS nuotr.

При Президентском дворце создан совет экспертов в области здравоохранения для помощи в управлении коронавирусным кризисом.

Совет будет состоять из 20-25 ведущих специалистов в своей области. Профессор Эдита Сужеделене утверждает, что с необходимым опытом и экспертными знаниями специалисты смогут быстро предложить эффективные рекомендации по управлению коронавирусной ситуацией.

Профессор Миндаугас Станкунас говорит, что новая экспертная группа будет работать безвозмездно.

За минувшие сутки в Литве был установлен новый антирекорд случаев коронавируса – выявлены 950 новых случаев заражения, скончались еще 6 человек, сообщило Министерство здравоохранения в среду.

Из 950 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом наибольшее число было зарегистрировано в Вильнюсском уезде. Здесь подтверждено 350 случаев. Шесть человек скончалось. По данным Национального центра общественного здоровья, большинство новых больных заражается после контакта с уже болеющими людьми. По словам специалистов, самые большие очаги заболевания - в школах и больницах. Также зарегистрировано 142 случая, обстоятельства заражения которых неизвестны.

Prezidentūra
Prezidentūra
1 / 1BNS nuotr.
Prezidentūra
# Литва

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