Эксперт: ситуация с гендерным равенством в Литве одна из худших в Европе

Индекс гендерного равенства показывает, что за десять лет ситуация улучшилась незначительно, и равенство в Европейском союзе может быть достигнуто по крайней мере через 60 лет.

Литва поднялась на одно место выше, чем в прошлом году, и в настоящее время занимает 22-е место из 28 стран.



Специалист Европейского института гендерного равенства Йоланта Рейнгарде говорит, что женщины в Литве выполняют более низкооплачиваемую работу. Она утверждает, что ситуация в Литве является одной из худших в Европейском союзе также и из-за небольшого числа женщин в Сейме и правительстве.