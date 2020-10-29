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2020.10.29 16:49

Эксперт: ситуация с гендерным равенством в Литве одна из худших в Европе

Радио LRT2020.10.29 16:49

Индекс гендерного равенства показывает, что за десять лет ситуация улучшилась незначительно, и равенство в Европейском союзе может быть достигнуто по крайней мере через 60 лет.

Литва поднялась на одно место выше, чем в прошлом году, и в настоящее время занимает 22-е место из 28 стран.

Специалист Европейского института гендерного равенства Йоланта Рейнгарде говорит, что женщины в Литве выполняют более низкооплачиваемую работу. Она утверждает, что ситуация в Литве является одной из худших в Европейском союзе также и из-за небольшого числа женщин в Сейме и правительстве.

1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
# Литва

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