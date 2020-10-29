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2020.10.29 14:04

В Беларуси сменился министр внутренних дел

Радио «Cвобода»2020.10.29 14:04
Minskas, Baltarusija
Minskas, Baltarusija / AP nuotr.

В Беларуси сменился министр внутренних дел. Об этом сообщают белорусские СМИ. Юрия Караева сменил Иван Кубраков, работавший начальником ГУВД Мингорисполкома.

Как сообщает агентство БелТА, Караев стал помощником президента по Гродненской области.

Караев возглавлял МВД с 2019 года и для участников уличных протестов – противников Александра Лукашенко – стал одним из символов полицейского насилия. Он неоднократно называл оправданными жёсткие действия против участников акций протеста.

Ещё накануне в интервью Караев утверждал, что власти без колебаний одобрят применение боевого оружия против участников акций протеста, если это потребуется. Он высказал мнение, что милиция слишком терпимо относилась к демонстрантам и что теперь власти займут более жесткую линию.

"Идет война. Идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью и отсутствием страха", – заявил Караев.

Кубраков также считается сторонником жёсткой линии в отношении протестующих.

Массовые акции протеста против власти Лукашенко в Беларуси продолжаются с августа. Их участников задерживают, избивают, по многочисленным свидетельствам, подвергают пыткам.

Minskas, Baltarusija
Minskas, Baltarusija
1 / 1AP nuotr.
Minskas, Baltarusija
# Беларусь

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