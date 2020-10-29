Науседа представил свой рецепт, как добиться более высоких доходов

В Президентском Дворце утверждают, что добиться более высоких доходов в бюджет можно не за счет повышения налогов, а за счет сокращения налоговых льгот. Вчера лидер страны Гитанас Науседа представил проект государства всеобщего благосостояния, которым он намерен руководствоваться в своей работе с будущим правительством. По словам советника президента Симонаса Крепшты, большее количество доходов можно получить также в борьбе с теневой экономикой.

Тем временеа, Движение либералов предлагает при создании правящей коалиции включить в рабочую программу обязательство за 4 года снизить подоходный налог с физических лиц, узаконить партнерские отношения, онлайн-голосование и написание имен с использованием латинского алфавита.



Председатель партии Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что были выбраны восемь ключевых областей, в которых будут добиваться изменений.Доля налогов в ВВП Литвы в прошлом году оставалась одной из самых низких в ЕС

Соотношение собираемых в Литве налогов, включая социальные взносы, с внутренним валовым продуктом страны в прошлом году несколько увеличилось, но оставалось одним из самых низких среди стран Евросоюза, сообщает Евростат.

В Литве в 2019 году этот показатель составлял 30,4% ВВП – на 0,1 пункта больше, чем в 2018 году. Однако этот показатель был значительно более низким, чем в среднем в ЕС (40,2%), свидетельствуют данные статистической службы ЕС, опубликованные в четверг.

Более низким соотношение с ВВП в прошлом году было лишь в Болгарии (30,3%), Румынии (26,8%) и Ирландии (22,7%).