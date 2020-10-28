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2020.10.28 16:26

В литовской армии - более 100 случаев COVID-19

BNS, LRT.lt2020.10.28 16:26
Lietuvos kariuomenė
Lietuvos kariuomenė / E. Genio/LRT nuotr.

В армии Литвы выявлено более 100 случаев коронавируса, более 600 военнослужащих находится в самоизоляции. 

Как сказал в среду представитель по связям с общественностью штаба обороны Андрюс Дилда, "это небольшие очаги".

"Больные есть в разных воинских подразделениях ВС Литвы, большое число заболевших наблюдается в Клайпедском, Вильнюсском, Каунасском и Шяуляйском уездах", - сказал представитель литовской армии.

Дилда добавил, что во всех воинских подразделениях ограничивается передвижение военнослужащих и транспортных средств между подразделениями помимо необходимого сообщения, ужесточен порядок попадания на территории воинских подразделений, призывников в течение двух ближайших недель не будут отпускать на побывку домой.

Lietuvos kariuomenė
Lietuvos kariuomenė
1 / 1E. Genio/LRT nuotr.
Lietuvos kariuomenė
# Литва

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