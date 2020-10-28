Вильнюсская клиническая больница будет принимать пациентов с COVID-19

С пятницы Вильнюсская клиническая городская больница будет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.

С пятницы Вильнюсская клиническая городская больница будет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам директора больницы Наримантаса Маркявичюса, для пациентов COVID-19 подготовлено 130 коек и 86 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Самой большой проблемой, по мнению Маркявичюса, может стать нехватка медперсонала.

Еще в восьми самоуправлениях страны с сегодняшнего дня введен карантин: в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, в Шилальском, Ширвинтском, Тельшяйском, Тракайском и Вильнюсском районах. Масочный режим обязателен во всех общественных местах – и в помещениях, и на улице. Ограничено количество пассажиров в общественном транспорте. Запрещено собираться в компании.



Нельзя посещать пациентов в больницах. Будут ограничиваться потоки граждан в культурных, спортивных учреждениях, местах досуга и отдыха - на одного человека должно быть гарантировано не менее десяти квадратных метров.