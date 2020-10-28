Римвидас Валатка. Литовский парадокс, литовский феномен

В ночь выборов в Сейм Литва удивила себя и мир. Будущее правительство сформировано тремя молодыми умными женщинами, приверженными европейским ценностям верховенства права и либеральной демократии.

Даже больше. Пара не столь выдающихся молодых женщин- консерватора в своих округах сокрушили премьер-министра С. Сквернялиса и олицетворение всех запретов «крестьян» А. Веригу. Вильнюс и Каунас просто на лопатки уложили популистов и стали городами, очищенными от «крестьян», социал-демократов и партии Томашевского, которая продемонстрировала открытый прокремлинизм и поддержку диктатора Лукашенко.

Литва сделала это в то время, когда национализм и популизм укрепляют свои позиции даже в старых демократиях. В то время, когда польское правительство, забыв о независимости судебной власти, находится в состоянии войны с Европейским союзом и своими собственными женщинами, Литва выразила доверие трем женщинам, которые идентифицируют себя с либерализмом.

Лидер Партии крестьян Карбаускис, до недавнего времени мечтавший повторить в Литве путь и успех польского лидера Я. Качиньского, даже не решился баллотироваться в одномандатном округе. Теперь, как сердитый Гринч, пытающийся украсть литовское Рождество, он просто сотрясает воздух своими лживыми заявлениями, что проституция и наркотики будут легализованы в Литве.

В. Чмилите-Нильсен, А. Армонайте, И. Шимоните / LRT nuotr. koliažas

Как могло получиться, что Литва стала примером для Европы?

83 года назад философ С. Шалкаускис написал замечательный текст «Литовцы - народ исторических парадоксов». По словам Шалкаускиса, литовцы - восточный народ, но на историческом перекрестке они всегда выбирают прозападный путь. Который избирается активным меньшинством нации, за что большинство его потом долго песочит.

Эти выборы в Сейм подтверждают парадокс, раскрытый философом Шалкаускисом. То, что в Литве четыре года будет править либеральная, судя по двум ее лидерам, Консервативная партия и две либеральные партии, - это решение не пассивного большинства, а активного меньшинства.

Во-вторых, вместо 3-х фактически у власти будет 4 партии. Как сказала сама И. Шимоните, с ней можно по всем вопросам договориться, но за ее спиной еще одна партия. В которой нет недостатка в националистах, противниках открытой Литвы.

Точно так же в Движении либералов есть по крайней мере три агролиберала, которые в течение этого срока последовательно поддерживали нелиберальные решения правительства Карбаускиса. Как и нынешний спикер Сейма В. Пранкетис, чей тезис о том, что демократия существует, когда меньшинство слушает большинство, взрывает барабанные перепонки не только либералов.

Во время выборов парадоксов было больше. В Сейм были избраны такие одиозные деятели, как Гражулис и Валькюнас. Но такова Литва - парадоксальная сама по себе, исходя из С. Шалкаускиса.

Несмотря ни на что, избрание И. Шимоните, В. Чмилите-Нильсен и А. Армонайте как силы, которая будет формировать олимп власти - это чисто литовское явление. Город и мир будут говорить об этом явлении еще долго. Было бы хорошо, если бы его можно было максимально использовать на пользу ослабленному раздором государству.

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