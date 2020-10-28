Статистический член нового Сейма Литвы: женат, богат, по имени Андрюс

Статистическим членом Сейма, избранным в новый Сейм, стал состоятельный, женатый пятидесятилетний мужчина по имени Андрюс, совокупные активы которого (включая ссуды) составляют 614 000 евро.

Если говорить о женщинах, то статистическим членом Сейма женского пола является 46-летняя образованная женщина по имени Лайма, у которой есть активы на сумму почти 115 тысяч евро (включая кредиты).

После выборов в Сейм такие портреты статистического члена Сейма и члена Сейма составила Главная избирательная комиссия (ГИК), которая проанализировала данные депутатов и депутатов, избранных в Сейм.

По данным ГИК, 103 (73,05 процента) мужчин и 38 (26,95 процента) женщин займут места в новом Сейме. По сравнению с текущим сроком полномочий, в этом году в Сейм вошло на 5 процентных пунктов больше женщин.

В 2016 году в Сейм избраны 111 (78,72%) мужчин и 30 (21,28%) женщин.

Из 103 избранных членов Сейма мужского пола 96 имеют высшее образование, 86 указали, что они состоят в браке.

Из 38 избранных в Сейм парламентариев женского пола 25 замужем, 33 могут похвастаться высшим образованием.

Эти члены Сейма будут работать в парламенте и будут представлять Литву в 2020–2024 годах.