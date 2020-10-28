В Филадельфии после гибели афроамериканца громят магазины

Беспорядки в Филадельфии продолжаются уже вторую ночь подряд. Начальник полиции заявил, что к полицейским, застрелившим афроамериканца, имеются серьезные вопросы.

В американском штате Пенсильвания, после гибели афроамериканца от пуль полицейских, уже вторую ночь подряд продолжаются беспорядки. "Большая группа численностью около одной тысячи человек громит магазины в районах Кастор и Араминго", - сообщила местная полиция вечером во вторник, 27 октября. Телеканал Fox показал кадры, на которых запечатлены люди в масках, заходящие в один из магазинов и выходящие из него.

Беспорядки в Филадельфии начались после того, как полицейские застрелили 27-летнего афроамериканца. "Этот человек был вооружен ножом и отказывался бросить его, несмотря на неоднократные требования. Подозреваемый двинулся в сторону полицейских, после чего стражи порядка выстрелили в него несколько раз", - сообщил представитель полиции.

Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio / AP nuotr.

В ходе первой волны беспорядков в ночь на 27 октября были ранены несколько полицейских, некоторые участники погромов были задержаны. Мэр Филадельфии Джим Кенни сказал, что смотрел видеозаписи гибели афроамериканца, сделанные со смартфонов прохожих, и назвал случившееся трагическим инцидентом. Кенни отметил, что "имеются серьезные вопросы, которые требуют ответа". Начальница полиции Филадельфии Даниэль Аутло обещала тщательно расследовать случившееся.

Волна протестов после гибели Джорджа Флойда

В США в конце мая по всей стране прокатилась волна массовых протестов против расизма и полицейского насилия. Она поднялась после жестокого убийства невооруженного афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании в Миннеаполисе.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил соболезнования родственникам погибшего, но при этом осудил беспорядки. "Ярость по поводу очень реальной несправедливости в нашем обществе не оправдывает насилия", - подчеркнул он, указав, что нападения на полицейских и разгром небольших магазинов не приносят справедливости.



Deutsche Welle