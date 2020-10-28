Новости

2020.10.28 10:37

В Филадельфии после гибели афроамериканца громят магазины

Deutsche Welle2020.10.28 10:37
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio / AP nuotr.

Беспорядки в Филадельфии продолжаются уже вторую ночь подряд. Начальник полиции заявил, что к полицейским, застрелившим афроамериканца, имеются серьезные вопросы.

В американском штате Пенсильвания, после гибели афроамериканца от пуль полицейских, уже вторую ночь подряд продолжаются беспорядки. "Большая группа численностью около одной тысячи человек громит магазины в районах Кастор и Араминго", - сообщила местная полиция вечером во вторник, 27 октября. Телеканал Fox показал кадры, на которых запечатлены люди в масках, заходящие в один из магазинов и выходящие из него.

Беспорядки в Филадельфии начались после того, как полицейские застрелили 27-летнего афроамериканца. "Этот человек был вооружен ножом и отказывался бросить его, несмотря на неоднократные требования. Подозреваемый двинулся в сторону полицейских, после чего стражи порядка выстрелили в него несколько раз", - сообщил представитель полиции.

Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio / AP nuotr.

В ходе первой волны беспорядков в ночь на 27 октября были ранены несколько полицейских, некоторые участники погромов были задержаны. Мэр Филадельфии Джим Кенни сказал, что смотрел видеозаписи гибели афроамериканца, сделанные со смартфонов прохожих, и назвал случившееся трагическим инцидентом. Кенни отметил, что "имеются серьезные вопросы, которые требуют ответа". Начальница полиции Филадельфии Даниэль Аутло обещала тщательно расследовать случившееся.

Волна протестов после гибели Джорджа Флойда

В США в конце мая по всей стране прокатилась волна массовых протестов против расизма и полицейского насилия. Она поднялась после жестокого убийства невооруженного афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании в Миннеаполисе.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил соболезнования родственникам погибшего, но при этом осудил беспорядки. "Ярость по поводу очень реальной несправедливости в нашем обществе не оправдывает насилия", - подчеркнул он, указав, что нападения на полицейских и разгром небольших магазинов не приносят справедливости.

Deutsche Welle

Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
1 / 9AP nuotr.
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
2 / 9AP nuotr.
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
3 / 9AP nuotr.
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
4 / 9AP nuotr.
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
5 / 9AP nuotr.
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
6 / 9AP nuotr.
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
7 / 9AP nuotr.
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
8 / 9AP nuotr.
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
9 / 9AP nuotr.
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
Protestai Filadelfijoje dėl policijos nušauto juodaodžio amerikiečio
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