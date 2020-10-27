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2020.10.27 17:56

Представители кафе: люди не хотят регистрироваться

BNS, LRT.lt2020.10.27 17:56
lauko kavinė
lauko kavinė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

С вступлением в силу требования о регистрации посетителей в заведениях общественного питания, проведения досуга и развлечений, некоторые предприниматели говорят, что они сталкиваются с сопротивлением со стороны людей.

По словам руководителя сети кафе Caffeine Ауримаса Шавялиса, некоторые посетители выходят, ничего не заказав, другие угрожают предоставить ложные данные.

Глава крупнейшей в стране сети ресторанов Amber Food Гедиминас Бальнис отмечает, что по мере ухудшения эпидемиологической ситуации гораздо более сложной задачей становится требование о выделении площади в 10 квадратных метров на одного посетителя. По словам Бальниса, это будет означать снижение количества мест для посетителей ресторана в несколько раз.

Тем временем, иинистр внутренних дел Рита Тамашунене говорит, что не хотела бы, чтобы полиция наказывала людей штрафами за отсутствие защитных масок, ведь их ношение станет обязательным в больших городах.

«Очень не хотелось бы, чтобы приходилось наказывать людей и составлять протоколы, потому что действительно большой штраф - половина его суммы составляет 250 евро», - заявила во вторник журналистам Р. Тамашунене.

Однако, по ее словам, чиновники будут отслеживать и фиксировать нарушения в порядке ношения масок.

«Необходимо носить маски, правильно их носить, чиновники обратят на это внимание», - сказал министр внутренних дел.

Ношение защитных масок обязательно во всех общественных местах муниципальных образований, где введен карантин.

Со среды двухнедельный карантин будет введен в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и пяти других муниципалитетах - Шилале, Ширвинтос, Тельшяй, Тракай и Вильнюс.

lauko kavinė
lauko kavinė
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
lauko kavinė
# Литва

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