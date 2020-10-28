В клинике Сантарос – критическая ситуация: свободных коек почти не осталось

Практически ежедневно в Литве регистрируется рекордное количество случаев коронавируса, врачи опасаются, что ситуация вышла из-под контроля, что больницы в скором времени ощутят нехватку коек.

Директор клиники Аушра Билотене-Мотеюнене заявила во вторник, что ситуация становится критической, свободные койки в больнице закончатся через несколько дней.

«Число пациентов увеличивается с каждым днем, и на сегодняшний день можно сказать, что с пациентами ситуация критическая, потому что у нас (занятость коек - LRT.lt) уже превышает 70%, мы достигли 80% занятости коек», - сказала А. Билотене-Мотеюнене на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, в одном корпусе клиники для больных COVID-19 осталось всего пять свободных мест, они в ближайшее время будут заняты. Глава клиники сообщила, что на данный момент в обязательном порядке должны быть определены вспомогательные больницы и дополнительные койки, так как через несколько дней они закончатся.

Наибольшие надежды возлагаются на Вильнюсскую городскую клиническую больницу, но некоторые службы придется реорганизовать, что займет 4-5 рабочих дней. По словам А. Билотене-Мотеюнене, этого времени вполне достаточно, чтобы решить ситуацию.

«Надеемся, что совместная работа пойдет на пользу, потому что у нас достаточно мест перед праздниками», - подчеркнула она.

Все больше медиков в самоизоляции

По вопросу помощи шел разговор и с руководством Укмергской больницы, эта больница могла бы предоставить 10 коек для больных COVID-19, но, по словам А. Билотене-Мотеюнене, это не спасение, так как в сутки тут размещается 10-12 человек. Однако представитель клиники Сантарс заверила, что есть альтернативы, и теперь важно решить, что откроется на каком этапе.

По словам А. Билотене-Мотеюнене, в настоящее время клиника Сантарос анализирует, какие службы можно реорганизовать, чтобы пациенты не остались без помощи. Она также утверждает, что в больнице должно быть достаточно персонала - есть резервный список, планируемые услуги пересматриваются, персонал из других отделений переводится в отделения COVID-19.

По ее словам, вся работа постоянно пересматривается и реорганизуется, чтобы оказать помощь всем, кто в ней нуждается.

«Мы стараемся организовать работу в соответствии со своими возможностями, сегодня мы можем это сделать, потому что у нас в самоизоляции всего 37 врачей. Однако каждый день сиуация меняется - медиков в самоизоляции все больше, есть шанс заболеть, потому что число очагов растет. Наше заведение не исключение», - сказала А. Билотене-Мотеюнене.