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2020.10.26 21:11

Науседа желает успехов Шимоните в роли будущего главы правительства

BNS, LRT.lt2020.10.26 21:11
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравляет консерваторов с победой на выборах и желает успехов Ингриде Шимоните в роли будущего главы правительства. 

"Я поздравил Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) с победой на выборах, сомневаться в которой не приходится. Поскольку эта партия представила своего кандидата в премьеры И. Шимоните, думаю, совершенно логично пожелать И. Шимоните успехов на посту премьера. Однако до этого нужно проделать всю необходимую работу по формированию коалиции и распределении министерских портфелей", - сказал Г. Науседа после встреч с партиями в понедельник.

На вопрос, обсуждались ли вероятные кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел, Г. Науседа ответил, что некоторые фамилии прозвучали, но называть их преждевременно.

Он также подчеркнул, что, помимо постов министров обороны и иностранных дел, для него также особенно важно, кто возглавит министерства здравоохранения и образования, науки и спорта, "так как от этих секторов в значительной мере будет зависеть будущее Литвы".

Г. Науседа также сказал, что надеется договориться с будущей правой коалицией о дорожной карте создания государства всеобщего благосостояния, призвал не забывать и об ожиданиях избирателей, которые голосовали за оппонентов правых.

Тем временем, президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис говорит, что бизнес ожидает от будущей правоцентристской коалиции диалога и надеется, что радикальных решений можно будет избежать, особенно это касается сферы налогообложения. Он признает, что одним из таких вопросов является повышение минимальной заработной платы, с чем бизнес не согласен.

По мнению Романовскиса, одним из самых важных дел нового правительства должно стать введение экономических мер в начале второй волны коронавируса. Поэтому предприниматели, по его словам, хотели бы более четко знать, придется ли им ужесточать условия своей деятельности. Романовскис считает, что новая правящая коалиция должна также пересмотреть план ДНК экономики будущего, в адрес которого было немало критики из-за некоторых проектов.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Gitanas Nausėda
# Литва

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