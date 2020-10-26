Новости

2020.10.26 07:50

Грибаускайте: эти выборы - лучшее, что могло случиться с Литвой

LRT.lt2020.10.26 07:50
Dalia Grybauskaitė balsavo Seimo rinkimuose
Dalia Grybauskaitė balsavo Seimo rinkimuose / E. Blaževič/LRT nuotr.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что нынешние парламентские выборы - "лучшее, что могло случиться с Литвой в такой сложный период".

"Мы проголосовали за будущее, а политика мести, лжи, мести, запретов осталась в прошлом. Три партии привели к победе женщины. В трудную минуту женщины не боятся брать на себя ответственность. Я надеюсь на новую политическую культуру, сотрудничество и умение слышать другое мнение. И уж точно побольше порядочности. Меньше популистских обещаний и больше полезной работы",- написала в социальной сети Д.Грибаускайте.

По ее мнению, пришло новое поколение политиков: "Желаю, чтобы оно защищало Литву и создавало новые возможности для каждого литовца".

По предварительным данным, консервативная партия Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) получили 50 мандатов и вместе с партнерами по коалиции создадут большинство в Сейме.

Dalia Grybauskaitė balsavo Seimo rinkimuose
Dalia Grybauskaitė balsavo Seimo rinkimuose
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Dalia Grybauskaitė balsavo Seimo rinkimuose
# Литва

Популярно

Koronavirusas Lietuvoje

Новости

2020.10.25 18:27

Статистика уточнена: за последние сутки в Литве 603 новых случая COVID-19

Морг г. Новокузнецка (Россия)

Новости

2020.10.25 17:11

В ковидном морге Новокузнецка некуда складывать тела. ВИДЕО

Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose

Новости

2020.10.25 18:35

В Литве – второй тур парламентских выборов: всего проголосовало более трети избирателей

7
Įvykiai Baltarusijoje

Новости

2020.10.25 19:04

В Минске ОМОН применил светошумовые гранаты. Видеотрансляция

Mobilusis koronaviruso patikros punktas

Новости

2020.10.25 13:11

Цифры остаются высокими: вчера выявлено 415 случаев коронавируса, 5 человек умерли

Seimo rinkimai.

Новости

2020.10.25 20:39

В Литве завершился второй тур парламентских выборов

Sviatlana Cichanouskaja

Новости

2020.10.25 10:45

Срок "народного ультиматума" Тихановской истекает. Что будет дальше?

Koronavirusas Lietuvoje

Новости

2020.10.25 11:18

Опрос: от коронавируса привился бы каждый второй житель Литвы

Seimo rinkimai 2020

Новости

2020.10.26 00:58

На выборах в Сейм победили консерваторы, «крестьяне» остались вторыми

Protestai Baltarusijoje

Новости

2020.10.25 10:00

"Есть и нечто, чего Кремль не хочет". Эдвард Лукас о протестной Беларуси