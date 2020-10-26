Грибаускайте: эти выборы - лучшее, что могло случиться с Литвой

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что нынешние парламентские выборы - "лучшее, что могло случиться с Литвой в такой сложный период".

"Мы проголосовали за будущее, а политика мести, лжи, мести, запретов осталась в прошлом. Три партии привели к победе женщины. В трудную минуту женщины не боятся брать на себя ответственность. Я надеюсь на новую политическую культуру, сотрудничество и умение слышать другое мнение. И уж точно побольше порядочности. Меньше популистских обещаний и больше полезной работы",- написала в социальной сети Д.Грибаускайте.

По ее мнению, пришло новое поколение политиков: "Желаю, чтобы оно защищало Литву и создавало новые возможности для каждого литовца".



По предварительным данным, консервативная партия Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) получили 50 мандатов и вместе с партнерами по коалиции создадут большинство в Сейме.