Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала действия силовиков во время воскресной протестной акции и объявила о начале общенациональной стачки с 26 октября.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала итоги протестного марша "Народный ультиматум", прошедшего в Беларуси в воскресенье, 25 октября. "Белорусы сегодня показали режиму, что мирный протест - это постоянная созидательная сила. Белорусы заявили народный ультиматум, и численность сегодняшнего марша в его честь - главное подтверждение, что воля народа работает и она неоспорима", - написала Тихановская в своем канале в Telegram.

Силовики со щитами и дубинками выстроились у студенческого общежития технического университета в Минске. Территорию там зачистили, студентов затолкали в общежитие, вахтерша закрыла дверь, сообщает Tut by. А так выглядят минские улицы, куда сегодня стянули силовиков и спецтехнику pic.twitter.com/3z56HH7NGl — DW на русском (@dw_russian) October 25, 2020

Экс-кандидат в президенты Беларуси констатировала, что насилие - это единственное, на что способен режим, и власти, по ее словам, в очередной раз это продемонстрировали. "Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов - это не сила. Этот режим недостоин белорусского народа. Значит этот режим теряет власть", - отметила она.

Тихановская: общенациональная забастовка в Беларуси начнется 26 октября



25 октября истек срок ультиматума, который Тихановская ранее предъявила белорусским властям. В нем говорилось, что если до этой даты Александр Лукашенко не заявит об уходе в отставку, полностью не прекратит насилие на улицах и не освободит всех заключенных, "вся страна мирно выйдет на улицы".

В своем заявлении в Telegram лидер белорусской оппозиции анонсировала начало общенациональной стачки. "Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово - закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие - солидарность", - заверила Светлана Тихановская.