На выборах в Сейм победили консерваторы, «крестьяне» остались вторыми

Литва избрала новый Сейм. На выборах победила бывшая оппозиционная партия Союз Отечества – Литовские христианские демократы. На втором месте по количеству мандатов – Союз крестьян и зеленых Литвы.

После первого тура парламентских выборов больше всего мандатов получили Союз Отечества – Литовские христианские демократы и Союз крестьян и зеленых Литвы: соответственно, 24 и 16 мандатов.

9 мандатов в первом туре завоевала Партия труда, по 8 – Литовская социал-демократическая партия и Партия свободы, 6 мандатов – Движение либералов, 2 – Избирательная акция поляков – Союз христианских семей.

Seimo rinkimai 2020 / D. Umbraso/LRT nuotr.

После суммирования мандатов, полученных в первом и втором турах, победителем оказывается Союз Отечества – Литовские христианские демократы. Пока эта партия получает 48 мест. Правда, судьба одного мандата до сих пор не определена: в Утенском округе, где оба кандидата получили одинаковое количество голосов, их придется пересчитывать.

Seimo rinkimai 2020 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Союз крестьян и зеленых Литвы обеспечил себе 31 место, Движение либералов – 13, Литовская социал-демократическая партия – 11, у Партии труда и Партии свободы – по 10 мест.

4 мандата выиграли самовыдвиженцы, Избирательная акция поляков – Союз христианских семей и Литовская социал-демократическая рабочая партия получили по 2 мандата, один мандат завоевала Партия зеленых Литвы.

Об итогах голосования в конкретных одномандатных округах можно узнать здесь.