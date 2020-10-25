Новости

2020.10.26 00:58

На выборах в Сейм победили консерваторы, «крестьяне» остались вторыми

LRT.lt2020.10.26 00:58
Seimo rinkimai 2020
Seimo rinkimai 2020 / D. Umbraso/LRT nuotr.

Литва избрала новый Сейм. На выборах победила бывшая оппозиционная партия Союз Отечества – Литовские христианские демократы. На втором месте по количеству мандатов – Союз крестьян и зеленых Литвы.

После первого тура парламентских выборов больше всего мандатов получили Союз Отечества – Литовские христианские демократы и Союз крестьян и зеленых Литвы: соответственно, 24 и 16 мандатов.

9 мандатов в первом туре завоевала Партия труда, по 8 – Литовская социал-демократическая партия и Партия свободы, 6 мандатов – Движение либералов, 2 – Избирательная акция поляков – Союз христианских семей.

Seimo rinkimai 2020
Seimo rinkimai 2020 / D. Umbraso/LRT nuotr.

После суммирования мандатов, полученных в первом и втором турах, победителем оказывается Союз Отечества – Литовские христианские демократы. Пока эта партия получает 48 мест. Правда, судьба одного мандата до сих пор не определена: в Утенском округе, где оба кандидата получили одинаковое количество голосов, их придется пересчитывать.

Seimo rinkimai 2020
Seimo rinkimai 2020 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Союз крестьян и зеленых Литвы обеспечил себе 31 место, Движение либералов – 13, Литовская социал-демократическая партия – 11, у Партии труда и Партии свободы – по 10 мест.

4 мандата выиграли самовыдвиженцы, Избирательная акция поляков – Союз христианских семей и Литовская социал-демократическая рабочая партия получили по 2 мандата, один мандат завоевала Партия зеленых Литвы.

Об итогах голосования в конкретных одномандатных округах можно узнать здесь.

Seimo rinkimai 2020
Seimo rinkimai 2020
Seimo rinkimai 2020
Seimo rinkimai 2020
Seimo rinkimai 2020
1 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Seimo rinkimai 2020
Seimo rinkimai 2020
2 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Seimo rinkimai 2020
Seimo rinkimai 2020
3 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Seimo rinkimai 2020
Seimo rinkimai 2020
Seimo rinkimai 2020
# Литва# Сейм# выборы

Популярно

Koronavirusas Lietuvoje

Новости

2020.10.25 18:27

Статистика уточнена: за последние сутки в Литве 603 новых случая COVID-19

Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose

Новости

2020.10.25 18:35

В Литве – второй тур парламентских выборов: всего проголосовало более трети избирателей

7
Морг г. Новокузнецка (Россия)

Новости

2020.10.25 17:11

В ковидном морге Новокузнецка некуда складывать тела. ВИДЕО

Įvykiai Baltarusijoje

Новости

2020.10.25 19:04

В Минске ОМОН применил светошумовые гранаты. Видеотрансляция

Mobilusis koronaviruso patikros punktas

Новости

2020.10.25 13:11

Цифры остаются высокими: вчера выявлено 415 случаев коронавируса, 5 человек умерли

Seimo rinkimai.

Новости

2020.10.25 20:39

В Литве завершился второй тур парламентских выборов

Koronavirusas Lietuvoje

Новости

2020.10.25 11:18

Опрос: от коронавируса привился бы каждый второй житель Литвы

Sviatlana Cichanouskaja

Новости

2020.10.25 10:45

Срок "народного ультиматума" Тихановской истекает. Что будет дальше?

Protestai Baltarusijoje

Новости

2020.10.25 10:00

"Есть и нечто, чего Кремль не хочет". Эдвард Лукас о протестной Беларуси

Įvykiai Baltarusijoje

Новости

2020.10.25 20:49

Тихановская: "26 октября начнётся общенациональная забастовка"