Р. Карбаускис признал поражение на выборах и поздравил консерваторов с победой

Председатель Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис признал поражение «крестьян» на выборах в Сейм и поздравил Союз Отечества – Литовских христианских демократов с победой.

На вопрос, позвонит ли он председателю Союза Отечества – Литовских христианских демократов Габриэлюсу Ландсбергису, чтобы поздравить его с победой, лидер «крестьян» ответил, что передает свое поздравление через СМИ.

Председатель Союза крестьян и зеленых заявил, что оценивает результаты выборов как «нормальные». На вопрос, признал ли он поражение, Р. Карбаускис ответил утвердительно.

«Да, мы не выступаем с инициативой формировать правящее большинство», - заверил председатель «крестьян».