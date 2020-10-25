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2020.10.26 00:04

Р. Карбаускис признал поражение на выборах и поздравил консерваторов с победой

Gytis Pankūnas, LRT.lt2020.10.26 00:04
Ramūnas Karbauskis
Ramūnas Karbauskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Председатель Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис признал поражение «крестьян» на выборах в Сейм и поздравил Союз Отечества – Литовских христианских демократов с победой.

На вопрос, позвонит ли он председателю Союза Отечества – Литовских христианских демократов Габриэлюсу Ландсбергису, чтобы поздравить его с победой, лидер «крестьян» ответил, что передает свое поздравление через СМИ.

Председатель Союза крестьян и зеленых заявил, что оценивает результаты выборов как «нормальные». На вопрос, признал ли он поражение, Р. Карбаускис ответил утвердительно.

«Да, мы не выступаем с инициативой формировать правящее большинство», - заверил председатель «крестьян».

Ramūnas Karbauskis
Ramūnas Karbauskis
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Ramūnas Karbauskis
# Литва# Сейм# выборы

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