Консерваторы подтвердили, что возьмут на себя инициативу по созданию коалиции

По предварительным данным, на выборах в Сейм после второго тура победил Союз Отечества – Литовские христианские демократы. Председатель партии Габриэлюс Ландсбергис и лидер списка Ингрида Шимоните заверили, что партия готова взять на себя инициативу по формированию коалиции.

Лидеры консерваторов подтвердили, что они уже связывались с потенциальными партнерами по коалиции, но подчеркнули, что это были всего лишь сообщения, ни о каких договоренностях речь не шла.

«Эти оценки, информация, которой мы сегодня владеем, цифры позволяют нам звонить и начинать первые обсуждения. <...> Мы переписывались в Фейсбуке», - сказал Г. Ландсбергис.

По мнению И. Шимоните, на данный момент создается впечатление, что правоцентристская коалиция получит в Сейме больше половины голосов, но, по ее словам, важно получить окончательные цифры.