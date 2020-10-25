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2020.10.25 23:45

Консерваторы подтвердили, что возьмут на себя инициативу по созданию коалиции

Модеста Гаучайте-Знутене, LRT.lt2020.10.25 23:45
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis TS-LKD rinkimų štabas
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis TS-LKD rinkimų štabas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По предварительным данным, на выборах в Сейм после второго тура победил Союз Отечества – Литовские христианские демократы. Председатель партии Габриэлюс Ландсбергис и лидер списка Ингрида Шимоните заверили, что партия готова взять на себя инициативу по формированию коалиции.

Лидеры консерваторов подтвердили, что они уже связывались с потенциальными партнерами по коалиции, но подчеркнули, что это были всего лишь сообщения, ни о каких договоренностях речь не шла.

«Эти оценки, информация, которой мы сегодня владеем, цифры позволяют нам звонить и начинать первые обсуждения. <...> Мы переписывались в Фейсбуке», - сказал Г. Ландсбергис.

По мнению И. Шимоните, на данный момент создается впечатление, что правоцентристская коалиция получит в Сейме больше половины голосов, но, по ее словам, важно получить окончательные цифры.

Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis TS-LKD rinkimų štabas
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis TS-LKD rinkimų štabas
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis TS-LKD rinkimų štabas
# Сейм# Литва

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