Тихановская: "26 октября начнётся общенациональная забастовка"

Бывший кандидат в президенты Беларуси, называющая себя национальным лидером Светлана Тихановская вечером в воскресенье заявила, что 26 октября в стране начнётся общенациональная забастовка.

В телеграм-канале Тихановская подвела итоги воскресных акций протеста. "Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие – единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов – это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин белорусского народа" - написала она.

Марши в Минске и других городах Беларуси были приурочены к окончанию срока так называемого народного ультиматума, который Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Оппозиционный лидер потребовала от Лукашенко объявить об отказе от власти и освободить политзаключённых. В противном случае, как говорила Тихановская, в стране начнётся общенациональная забастовка, перекрытие дорог и бойкот продукции государственных предприятий. О перекрытии дорог в последней записи не говорится.

Įvykiai Baltarusijoje / AP nuotr.

В ряде городов ОМОН и милиция пытались помешать акциям протеста, десятки людей были задержаны. В Минске против участников акции протеста применили светошумовые гранаты и резиновые пули, есть пострадавшие.

Įvykiai Baltarusijoje / AP nuotr.

Уличные акции в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда победителем президентских выборов был объявлен Лукашенко. Его противники считают результаты сфальсифицированными, Европейский Союз их не признал. Тысячи участников акций пострадали от насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, есть погибшие.

Радио Свобода