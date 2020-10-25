В Литве завершился второй тур парламентских выборов

В воскресенье в 20 час. закрылись избирательные участки, и уже скоро прояснится, как будет выглядеть новый Сейм.

За ходом подсчета голосов можно следить на начальной странице нашего портала.

На данный момент большинство мест в новом Сейме делят между собой Союз Отечества – Литовские христианские демократы и Союз крестьян и зеленых Литвы.

Эти две политические силы после первого тура получили в парламенте соответственно 24 места и 16 мест.

9 мандатов уже завоевала Партия труда, по 8 – Литовская социал-демократическая партия и Партия свободы, 6 мандатов уже обеспечило себе Движение либералов, 2 – Избирательная акция поляков – Союз христианских семей.

Во втором туре выборов в Сейм Союз Отечества – Литовские христианские демократы еще могут получить максимум 54 мандата, Союз крестьян и зеленых Литвы – 32 мандата. По 12 мест в парламенте могут получить Партия свободы и Литовская социал-демократическая партия, 9 – Движение либералов.

4 места может получить Литовская социал-демократическая рабочая партия, которая не перешагнула 5-процентный барьер в многомандатном округе. По 2 мандата могут еще получить Избирательная акция поляков – Союз христианских семей и Партия труда, по одному мандату – Партия центра – таутининки, партия «Свобода и справедливость» и Партия зеленых Литвы.

Еще 6 кандидатов во втором туре выдвинули себя сами.