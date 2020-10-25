Статистика уточнена: за последние сутки в Литве 603 новых случая COVID-19

Национальный центр общественного здоровья уточнил статистику относительно случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявленных 24 октября.

Из-за чрезвычайно высокой загруженности профессионалы не смогли сегодня утром суммировать информацию обо всех положительных результатах тестов, поэтому опубликованная статистика не отражала реального количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

На данный момент информация обновлена: за минувшие сутки в стране подтверждено 603 новых случая заражения. Всего до 24 октября включительно в Литве выявлено 10 184 случая заражения коронавирусом.

Koronavirusas Lietuvoje / S. Žiūros nuotr.

В воскресенье утром сообщалось, что проведены эпидемиологические исследования 320 случаев.

По имевшимся к тому времени данным, 188 человек заразились в минувшие сутки после контакта с лицами, у которых прежде был подтвержден коронавирус.

Кроме того, было зарегистрировано 3 ввезенных случая: по одному из Франции, Финляндии и Норвегии.

Обстоятельства заражения еще 129 человек не выяснены – эпидемиологическими исследованиями установлено, что эти люди не выезжали за границу и не общались с инфицированными лицами.

Koronavirusas Lietuvoje / BNS nuotr.

Подтверждено 5 смертей от COVID-19

Вчера скончались два жителя Шяуляй. Один человек принадлежал к возрастной группе 80-90 лет. У этого человека были также сопутствующие заболевания. Он заразился от члена семьи. Другой скончавшийся шяуляец принадлежал к возрастной группе 60-70 лет и страдал хроническими заболеваниями. Обстоятельства заражения этого человека остались неизвестными.

В Клайпедском уезде скончался человек в возрасте 70-80 лет, у которого были сопутствующие заболевания. Этот человек мог заразиться в Клайпедской республиканской больнице.

Человек, скончавшийся в Мариямпольском уезде, принадлежал к возрастной группе 70-80 лет. У него были сопутствующие заболевания. Предположительно, заражение произошло в Мариямпольском доме социальной опеки.

Человек, умерший в Каунасском уезде, принадлежал к возрастной группе 90-100 лет. У него также были сопутствующие заболевания. Источник заражения остался неизвестен.

Koronavirusas Lietuvoje / D. Umbraso/LRT nuotr.

LRT.lt напоминает, что в целях обуздания распространения коронавируса, в стране введены ограничения. Самоуправления поделены по так называемому принципу светофора. Также ограничены часы работы предприятий общественного питания и развлекательных заведений – они могут быть открыты с 07:00 до 24:00. Кроме того, предприятия общественного питания обязаны регистрировать клиентов.