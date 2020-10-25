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2020.10.25 14:51

В городах Беларуси усилены меры безопасности, ультиматум истекает в полночь

Радио «Cвобода»2020.10.25 14:51
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало предупреждение о недопустимости участия граждан в демонстрациях, на которые не получено разрешение правительства.

На сегодня в Беларуси назначены акции, объявленные оппозиционными активистами перед истечением срока так называемого "народного ультиматума". Оппоненты и противники Александра Лукашенко заранее объявили, что после полуночи в первый день новой недели они перейдут к более "решительным" действиям" для оказания давления на нынешнюю власть.

Перед началом сегодняшних традиционных массовых протестных акций в Минске и других городах на улицах появилась специальная техника, автозаки, водомёты. Очевидцы сообщали о значительном присутствии в городе сил безопасности.

Мобильная интернет-связь, по имеющимся сведениям, была прервана в центре Минска, 12 станций метро закрыты "по соображениям безопасности". Подобные меры принимались и во время проведения предыдущих акций протеста.

Радио Свобода

Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
1 / 1AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
# Беларусь# протесты

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