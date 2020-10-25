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2020.10.25 08:53

В Литве – второй тур парламентских выборов: за час проголосовал 1 проц. избирателей

BNS2020.10.25 08:53
Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В воскресенье жители Литвы вернулись к урнам для голосования, чтобы выразить свою волю во втором туре выборов в Сейм. Для защиты от коронавируса все избиратели должны носить маски, соблюдать дистанцию, а избирательные комиссии регулярно дезинфицируют помещения.

По данным Главной избирательной комиссии на 8 часов, в первый час проголосовало чуть более 1 проц. избирателей. Всего, с учетом досрочного голосования, во втором туре выборов свою волю уже выразили 12,4 проц. граждан, обладающих правом голоса.

На нескольких вильнюсских избирательных участках, которые посетили журналисты BNS, еще до 7 часов утра перед входом ожидали десятки людей. По словам некоторых, они прибыли заранее, чтобы не стоять в очередях, а иные признали, что перепутали время, потому что забыли повернуть стрелки на час назад.

Почти все избиратели пришли на избирательный участок с ручками, а у некоторых были и одноразовые перчатки.

Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Председатель комиссии избирательного участка Шимона Конарского Моника Гасилюне сообщила BNS, что члены комиссии готовы подарить одноразовые маски тем людям, у которых их нет или сильно изношены.

Ее коллега из столичного избирательного участка Осло Эдгарас Лавяцкис сказал, что люди приходят, хорошо зная правила безопасности – что им необходимо соблюдать дистанцию, носить маски и иметь собственные письменные принадлежности.

Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Голосование, начавшееся в 7 часов утра, завершится в 20 часов.

Глава Центральной избирательной комиссии Лаура Матйошайтите прогнозирует, что результаты выборов станут известны около полуночи.

«Мы ожидаем узнать результаты выборов намного раньше, потому что будет один бюллетень, проще считать, нет многомандатного голосования, рейтингования, поэтому, похоже, что мы сможем получить результаты выборов к полуночи», - сказала Л. Матйошайтите агентству BNS.

Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Второй тур парламентских выборов проходит в 68 округах. В первом туре уже избраны трое кандидатов. Еще 70 политиков вошли в парламент по партийным спискам в результате голосования, состоявшегося две недели назад.

Новый Сейм обычно собирается на свое первое заседание в середине ноября.

Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose
1 / 4J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose
2 / 4J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose
3 / 4J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose
4 / 4J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose
Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose
# Литва# выборы# Сейм

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