В Литве – второй тур парламентских выборов: всего проголосовало более трети избирателей

В воскресенье жители Литвы вернулись к урнам для голосования, чтобы выразить свою волю во втором туре выборов в Сейм. Для защиты от коронавируса все избиратели должны носить маски, соблюдать дистанцию, а избирательные комиссии регулярно дезинфицируют помещения.

По данным Главной избирательной комиссии на 18 часов, в воскресенье проголосовало 25,2 проц. избирателей. Всего, с учетом досрочного голосования, во втором туре выборов свою волю выразили 36,5 проц. граждан, обладающих правом голоса.

Почти все избиратели пришли на избирательный участок с ручками, а у некоторых были и одноразовые перчатки.

Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Председатель комиссии избирательного участка Шимона Конарского Моника Гасилюне сообщила BNS, что члены комиссии готовы подарить одноразовые маски тем людям, у которых их нет или сильно изношены.

Ее коллега из столичного избирательного участка Осло Эдгарас Лавяцкис сказал, что люди приходят, хорошо зная правила безопасности – что им необходимо соблюдать дистанцию, носить маски и иметь собственные письменные принадлежности.

Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Голосование, начавшееся в 7 часов утра, завершится в 20 часов.

Глава Центральной избирательной комиссии Лаура Матйошайтите прогнозирует, что результаты выборов станут известны около полуночи.

«Мы ожидаем узнать результаты выборов намного раньше, потому что будет один бюллетень, проще считать, нет многомандатного голосования, рейтингования, поэтому, похоже, что мы сможем получить результаты выборов к полуночи», - сказала Л. Матйошайтите агентству BNS.

Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По словам Л. Матйошайтите, с начала действия запрета на агитацию поступило около двух десятков сообщений о возможных нарушениях. Большинство из них зафиксировано в социальных сетях.

«В основном это были сообщения о возможной агитации в социальных сетях. (...) Мы получали сообщения об агитации в электронных версиях газет, об агитационных материалах в почтовых ящиках», - сказала Л. Матйошайтите.

Лица, находящиеся в самоизоляции, отказываются голосовать, рвут бюллетени, а некоторые проводят время в другом городе

Л. Матйошайтите отмечает, что во втором туре, по сравнению с первым, явка избирателей ниже.

«В целом, можно сказать, что активность ниже примерно на 2 проц., но для второго тура это хорошие показатели», - добавила Л. Матйошайтите.

Laura Matjošaitytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Отвечая на вопрос о самоизолированных избирателях, председатель Главной избирательной комиссии сказала, что решение предоставить им возможность голосовать заранее было оправданным. Это сделали 3 200 человек, находящихся в самоизоляции.

«Для голосования на дому зарегистрировалось более 800 человек. Думаю, что члены комиссии успели навестить всех, кто зарегистрировался. Правда, мы заметили новую тенденцию: когда связываемся с избирателем, а его не оказывается дома, он сообщает, что «я отказываюсь участвовать в выборах, я не хочу голосовать», - заявила Л. Матйошайтите.

Если лицо обязано находиться в самоизоляции, а члены комиссии не находят его или ее дома, о подобном нарушении режима самоизоляции уведомляется полиция.

«У лиц, которые по тем или иным причинам выбирают другой путь, могут быть не очень приятные последствия. У нас есть случаи, когда избиратель звонит и говорит: «Я сейчас в Друскининкай, когда вернусь домой, проголосую». Возникает вопрос – что здесь происходит?

Была история, когда члены комиссии приходят к избирателю домой, и избиратель, ознакомившись с двумя кандидатами, вписанными в бюллетень, заявляет, что они ему не нравятся, рвет бюллетень и бросает его в лица членам комиссии. Это протест, но члены комиссии не виноваты в том, что в бюллетене есть кандидаты, не нравящиеся избирателю. Очень интересная форма самовыражения», - говорит Л. Матйошайтите.

Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Больше всего нарушений зафиксировано в Вильнюсе

Как информирует полиция Литвы, с 7:00 19 октября до 13:00 25 октября в полицию поступило 49 сообщений, связанных с выборами. За этот период было возбуждено два досудебных расследования. Наибольшее количество уведомлений поступило из Вильнюсского уезда – 23. Из Таурагского уезда получено 6 сообщений, из Каунасского – 5, из Клайпедского и Алитусского – по 4 сообщения.

В воскресенье до 13:00 было получено 14 сообщений, досудебное расследование по ним не начато.

Большинство сообщений касалось незаконной агитации, подозрительных лиц или машин возле избирательных участков, а также возможного подкупа избирателей. По некоторой полученной информации собирается дополнительный материал и выясняются обстоятельства.

Balsavimas 2020 metų seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Второй тур парламентских выборов проходит в 68 округах. В первом туре уже избраны трое кандидатов. Еще 70 политиков вошли в парламент по партийным спискам в результате голосования, состоявшегося две недели назад.

Новый Сейм обычно собирается на свое первое заседание в середине ноября.