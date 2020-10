В Вильнюсе протестовали против действий Азербайджана в Нагорном Карабахе

В субботу в столице прошла акция протеста против действий Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте.

Более двухсот представителей армянской диаспоры и их сторонников прошли маршем от библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса рядом со зданием Сейма через Старый город до Кафедральной площади.

«В настоящее время идет война, и объединенные силы Турции и Азербайджана, мобилизовав террористические организации из Сирии и Ливии, просто уничтожают армян в Нагорном Карабахе. Мы, армяне, называем это вторым геноцидом, потому что люди [армяне] жили там тысячи лет. Некоторые любят говорить – оккупанты, но оккупантами не могут быть люди, оккупировавшие собственные земли», - сказал агентству BNS представитель армянской общины Литвы Армен Манукян.

Vilniuje surengtos armėnų eitynės / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Мы хотим, чтобы Литва не молчала и высказала свое мнение, потому что Литва – член НАТО, как и Турция. Литва могла бы сказать свое слово как демократическая страна, заботящаяся о справедливости. Наш протест направлен на то, чтобы вначале попытаться остановить войну, а затем разбираться в политических вопросах», - сказал BNS еще один участник протеста, представитель армянской общины Клайпеды Гаруш Ароян.

Vilniuje surengtos armėnų eitynės / E. Blaževič/LRT nuotr.

На шествии были видны плакаты с надписями: «Сегодня убивают нас, если промолчите – будут убивать вас», «За свободу жить на родине», «Молчание = убийство», «Stop war against Armenia», «Armenia needs your help», «1915 год никогда больше».

Vilniuje surengtos armėnų eitynės / E. Blaževič/LRT nuotr.

В марше преобладали армяне и их сторонники, но азербайджанская сторона также выразила свое мнение. На здании посольства Азербайджана на проспекте Гядиминаса выл вывешен плакат с надписью «Карабах – это Азербайджан!».

Vilniuje surengtos armėnų eitynės / E. Blaževič/LRT nuotr.

Организаторы марша – Союз армян Литвы и Альянс армян Балтии.