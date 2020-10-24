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2020.10.24 17:43

В Вильнюсе протестовали против действий Азербайджана в Нагорном Карабахе

LRT.lt, BNS2020.10.24 17:43
Vilniuje surengtos armėnų eitynės
Vilniuje surengtos armėnų eitynės / E. Blaževič/LRT nuotr.

В субботу в столице прошла акция протеста против действий Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте.

Более двухсот представителей армянской диаспоры и их сторонников прошли маршем от библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса рядом со зданием Сейма через Старый город до Кафедральной площади.

«В настоящее время идет война, и объединенные силы Турции и Азербайджана, мобилизовав террористические организации из Сирии и Ливии, просто уничтожают армян в Нагорном Карабахе. Мы, армяне, называем это вторым геноцидом, потому что люди [армяне] жили там тысячи лет. Некоторые любят говорить – оккупанты, но оккупантами не могут быть люди, оккупировавшие собственные земли», - сказал агентству BNS представитель армянской общины Литвы Армен Манукян.

Vilniuje surengtos armėnų eitynės
Vilniuje surengtos armėnų eitynės / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Мы хотим, чтобы Литва не молчала и высказала свое мнение, потому что Литва – член НАТО, как и Турция. Литва могла бы сказать свое слово как демократическая страна, заботящаяся о справедливости. Наш протест направлен на то, чтобы вначале попытаться остановить войну, а затем разбираться в политических вопросах», - сказал BNS еще один участник протеста, представитель армянской общины Клайпеды Гаруш Ароян.

Vilniuje surengtos armėnų eitynės
Vilniuje surengtos armėnų eitynės / E. Blaževič/LRT nuotr.

На шествии были видны плакаты с надписями: «Сегодня убивают нас, если промолчите – будут убивать вас», «За свободу жить на родине», «Молчание = убийство», «Stop war against Armenia», «Armenia needs your help», «1915 год никогда больше».

Vilniuje surengtos armėnų eitynės
Vilniuje surengtos armėnų eitynės / E. Blaževič/LRT nuotr.

В марше преобладали армяне и их сторонники, но азербайджанская сторона также выразила свое мнение. На здании посольства Азербайджана на проспекте Гядиминаса выл вывешен плакат с надписью «Карабах – это Азербайджан!».

Vilniuje surengtos armėnų eitynės
Vilniuje surengtos armėnų eitynės / E. Blaževič/LRT nuotr.

Организаторы марша – Союз армян Литвы и Альянс армян Балтии.

Vilniuje surengtos armėnų eitynės
Vilniuje surengtos armėnų eitynės
Vilniuje surengtos armėnų eitynės
Vilniuje surengtos armėnų eitynės
Vilniuje surengtos armėnų eitynės
Vilniuje surengtos armėnų eitynės
Vilniuje surengtos armėnų eitynės
1 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Vilniuje surengtos armėnų eitynės
Vilniuje surengtos armėnų eitynės
2 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Vilniuje surengtos armėnų eitynės
Vilniuje surengtos armėnų eitynės
3 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Vilniuje surengtos armėnų eitynės
Vilniuje surengtos armėnų eitynės
4 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Vilniuje surengtos armėnų eitynės
Vilniuje surengtos armėnų eitynės
5 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Vilniuje surengtos armėnų eitynės
Vilniuje surengtos armėnų eitynės
Vilniuje surengtos armėnų eitynės
Vilniuje surengtos armėnų eitynės
Vilniuje surengtos armėnų eitynės
# Литва# Вильнюс# Армения# Азербайджан# Карабах

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