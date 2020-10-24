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2020.10.24 15:01

Во Франции число заражений коронавирусом превысило миллион

NEWSru.com2020.10.24 15:01
Koronavirusas Prancūzijoje
Koronavirusas Prancūzijoje / AP nuotr.

Во Франция выявили более 1 млн случая заражений коронавирусом, свидетельствуют данные французских служб здравоохранения. Это уже вторая страна Евросоюза, превысившая данный показатель, передает "Интерфакс".

Общее число заражений коронавирусом во Франции возросло до 104 107, а число смертей выросло до 34 508. За последние сутки положительный результат показали около 15% тестов на коронавирус: поступила информация о 42 032 новых случаях заражения, 184 пациента с COVID-19 скончались.

В октябре отметку в 1 млн случаев заражения преодолела другая западноевропейская страна - Испания.

Французские власти активно борются против распространения вируса. Так, в ночь на субботу комендантский час распространится начнет действовать еще в 38 ее департаментах и Французской Полинезии.

Сейчас он уже действует в регионе Иль-де-Франс и еще в восьми городах страны, за первое нарушение грозит штраф в 135 евро, а за повторное нарушение - до 3,7 тыс. евро.

Newsru.com

Koronavirusas Prancūzijoje
Koronavirusas Prancūzijoje
1 / 1AP nuotr.
Koronavirusas Prancūzijoje
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