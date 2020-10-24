Би-би-си посчитала подлинной запись убийства армянских пленных в Азербайджане

Военнослужащие Азербайджана заподозрены в совершении военного преступления в Гадруте. В социальных сетях распространилось видео казни двух армян людьми, предположительно связанными с азербайджанской армией. Би-би-си и британской расследовательской группе Bellingcat независимо друг от друга удалось подтвердить подлинность видео. Азербайджанские власти назвали видео фейком.

Гадрут — город на юге Азербайджана, почти тридцать лет контролировавшийся непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. В октябре 2020 года, после возобновления боёв в Карабахе, в нём развернулись ожесточённые бои. Азербайджанские силы подошли к городу с юго-востока, тогда как армянские силы удерживали позиции к северу.

15 октября в азербайджанских телеграм-каналах распространились два видео. На первом, по-видимому, было показано взятие в плен двух армян азербайджанскими солдатами. На втором видео запечатлена показательная казнь людей в той же одежде, что пленные. Вскоре после получения популярности видеоролики стали удаляться из телеграм-каналов и заменяться на официальную позицию Министерства обороны Азербайджана, что эти видео — фейковые. Однако Би-би-си и Bellingcat удалось геолоцировать места записи — первое было снято на северной окраине Гадрута, второе — в парке на юге города.

Камуфляж и оружие солдат, которые взяли в плен двоих мужчин, смешанный и не позволяет с уверенностью установить их принадлежность, отмечает Bellingcat. Однако они явно говорят с пленными по-русски, а друг с другом — на азербайджанском. Голос за кадром на азербайджанском языке отдает приказ: "Цельтесь в голову!" Раздаются выстрелы, и тела мужчин падают на землю, — пересказывает Би-би-си. Редакция утверждает, что голос командира принадлежит носителю языка. Журналисты Bellingcat также нашли подтверждения того, что шлемы и автоматы солдат на видео соответствуют тем, которые ранее уже использовали азербайджанские военные, в частности, спецназ.

Казнь пленных — военное преступление. Би-би-си отправила запросы в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, офис комиссара Совета Европы по правам человека, а также Международный Комитет Красного Креста. Комиссар Совета Европы по правам человека "внимательно следит за ситуацией и изучит все обвинения в грубых нарушениях прав человека и примет меры, когда сочтет уместным", — ответили Би-би-си в пресс-службе. Генпрокуратура Азербайджана заявляла о начале расследования по факту публикации видео, однако позднее в ведомстве заявили, что расследование завершено, а видео признаны фейковыми.

Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, обострился в конце сентября. Азербайджан предпринял крупномасштабное наступление и, по всей видимости, добивается значительных успехов. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои продолжаются.

Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в ударах по гражданским объектам, что тоже может быть расценено как военное преступление.

Представитель непризнанной республики сказал Би-би-си, что видео запечатлело казнь двух местных жителей: гражданского лица Беника Акопяна из Гадрута и Юрия Адамяна из соседней деревни. Адамян, вероятно, был военнослужащим.

Радио Свобода