Пресс-секретарь Тихановской: «В Минск свозят уголовников для провокаций во время протеста»

Для провокаций в отношении участников запланированной на воскресенье в Минске акции протеста планируют завести уголовников из мест лишения свободы, заявила в интервью ютуб-каналу «И Грянул Грэм» пресс-секретарь экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина.

Сторонники белорусской оппозиции анонсировали на воскресенье очередную масштабную протестную акцию. Она приурочена к истечению срока так называемого «народного ультиматума», объявленного ранее экс-кандидатом на пост президента республики Светланой Тихановской.

«Мы уже знаем о том, что поступают сигналы, что планируют завести в Минск уголовников – причем прямо из мест лишения свободы. Из «красных зон». Подбирают специально. Эти люди будут внедрены в толпу протестующих, чтобы устроить провокации. Мы предупреждаем всех наших, всех тех, кто выходит на мирные протесты, что провокации возможны, на них поддаваться нельзя. Провокаторов надо обезвреживать, определять в толпе, народу нужно создавать народные дружины для самообороны от террористов и провокаторов», – сказала Красулина.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

Полностью интервью с Анной Красулиной смотрите по ссылке.

Эхо Москвы