Дональд Туск: "ЕС продолжит поддерживать Беларусь"

Дональд Туск, председатель Европейской народной партии, ранее в течение пяти лет возглавлявший Европейский совет, в интервью Радио Свободная Европа / Радио Свобода (РСЕ/РС) рассказал о помощи, которую Европа может оказать Беларуси.

В последние месяцы, по словам Туска, Европа занята преодолением пандемии, что стало главной заботой европейцев. Тем не менее, считает Туск, для поддержки Беларуси можно сделать больше, чем уже сделано. Главное, по его словам, объединить устремления ЕС в целом, усилия правительств стран ЕС и общественное мнение.

Дональд Туск рассказал корреспонденту РСЕ/РС:

"Я продолжаю находиться под впечатлением от недавней встречи со Светланой Тихановской и другими лидерами белорусской оппозиции. В определённой мере они очень романтично настроены, это очень смелые и даже героические люди. В то же время - они реалисты. Они знают, что реально, а что нереально, когда речь идёт о содействии со стороны ЕС. Они осознают, что у нас есть свои ограничения, включая и определённые различия между государствами-членами ЕС. Поэтому очень важно, чтобы никто не опускал руки, потому что победа не за горами".

Дональд Туск, родившийся в 1957 году в Гданьске (на родине независимого профсоюза "Солидарность") и прошедший политическую лестницу до поста премьер-министра Польши (с 2007 по 2014 год), рассказал о своём личном опыте:

"Когда я был ещё молодым борцом против коммунистов в Польше, я помню, что люди выходили на улицы, а спецназ их избивал. Но ещё я помню, насколько эффективным может быть ненасильственное движение сопротивления. И именно такое сопротивление режиму присуще теперь Беларуси".

Дональд Туск сказал, что оптимистично настроен относительно продолжения поддержки Беларуси со стороны Европейского союза.

Радио Свобода