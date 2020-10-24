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2020.10.24 09:20

Международные правозащитные организации поддержали канал NEXTA

Радио «Cвобода»2020.10.24 09:20
На экране смартфона трансляция канала NEXTA из центра Минска, где в августе, сентябре и октябре проводятся массовые акции против режима Лукашенко
На экране смартфона трансляция канала NEXTA из центра Минска, где в августе, сентябре и октябре проводятся массовые акции против режима Лукашенко / AP

Канал NEXTA известен резко критическим отношением к Лукашенко.

Правозащитные организации из многих стран выступили с совместным заявлением, в котором осудили решение белорусского суда о включении телеграм-канала NEXTA в список "экстремистских" материалов.

В заявлении, в частности, говорится, что своим решением белорусские власти наказывают белорусов за их стремление к получению информации из независимых источников. Авторы считают такую позицию проявлением усиливающейся борьбы с инакомыслием, – говорится в заявлении.

"Белорусские власти должны прекратить борьбу с независимыми СМИ и остановить продолжающееся насилие против белорусов, которые осуществляют своё право на свободное выражение мнения", – говорится в заявлении, подписанном правозащитниками".

Среди трёх десятков организаций, подписавших заявление, "Артикль 19" (Великобритания), Международная группа "Агора", Болгарский Хельсинкский комитет, Информационно-аналитический центр "Сова".

Радио Свобода

На экране смартфона трансляция канала NEXTA из центра Минска, где в августе, сентябре и октябре проводятся массовые акции против режима Лукашенко
На экране смартфона трансляция канала NEXTA из центра Минска, где в августе, сентябре и октябре проводятся массовые акции против режима Лукашенко
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На экране смартфона трансляция канала NEXTA из центра Минска, где в августе, сентябре и октябре проводятся массовые акции против режима Лукашенко
# Беларусь# СМИ# журналистика

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