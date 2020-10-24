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2020.10.24 09:16

Путин уволил первого замдиректора ФСБ. Его службу связывали с отравлением Навального

Радио «Cвобода»2020.10.24 09:16
Комплекс ФСБ России на Лубянской площади в Москве
Комплекс ФСБ России на Лубянской площади в Москве / Wikipedia

Президент России Владимир Путин уволил с должности первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к службе.

Генерал армии Смирнов координировал в ФСБ работу важнейших для неё подразделений: департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя. На должность первого заместителя директора ФСБ России он был назначен в июне 2003 года.

В 2019 году был арестован один подчиненный Смирнова — глава "банковского" отдела ФСБ Кирилл Черкалин. Полковника ФСБ обвинили в получении взяток, а дома у него обнаружили в общей сложности около 12 млрд рублей. По версии следствия, Черкалин помогал банкирам, чьи банки уже лишились лицензии или в ближайшее время должны были прекратить работу по решению ЦБ. В этом случае предприниматели при посредничестве высокопоставленных сотрудников силовых структур могли организовать вывод средств из проблемных финансовых учреждений, а также избежать уголовной ответственности.

Как утверждает The Bell, вместе с Черкалиным на встречи с банкирами ходил и Сергей Смирнов. После ареста Черкалина был поднят вопрос об отставке Смирнова, пишут "Открытые медиа".

16 октября о возможной причастности контролируемого им подразделения к покушению на оппозиционера Алексея Навального писала британская газета The Guardian. Но источники РБК утверждают, что Смирнов уволен не после скандала, а по достижении предельного возраста — ему исполнилось 70 лет.

Радио Свобода

Комплекс ФСБ России на Лубянской площади в Москве
Комплекс ФСБ России на Лубянской площади в Москве
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Комплекс ФСБ России на Лубянской площади в Москве
# Россия# спецслужбы# Навальный# Путин

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