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2020.10.23 17:13

Литва: часть университетов полностью переходит "на удаленку"

BNS, LRT.lt2020.10.23 17:13
Vilniaus universitetas dviem dienoms sustabdė veiklą
Vilniaus universitetas dviem dienoms sustabdė veiklą / E. Blaževič/LRT nuotr.

Часть литовских университетов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране полностью переходит на удаленную модель обучения. 

О переходе "на удаленку" с понедельника информировали Вильнюсский университет (ВУ), Университет Витаутаса Великого (УВВ), Университет Миколаса Рёмериса (УМР).

Пресс-атташе Каунасского технологического университета (КТУ) Мантас Лапинскас сказал, что университет работает на удаленной основе с начала этой недели, за исключением модульного обучения и лабораторных работ.

ВУ сообщил, что с понедельника как минимум на месяц переходит на удаленное обучение, за исключением лабораторных и практических занятий, для которых нужно специальное оборудование.

За прошедшие сутки в Литве зафиксирован очередной антирекорд - 442 новых случая коронавирусной инфекции. Один человек скончался. По данным Министерства здравоохранения, общее количество заражений в стране с начала пандемии превысило девять тысяч сто. По-прежнему болеют около пяти тысяч человек.

В больницах на лечении находится 255 человек, 26 из них - в реанимации.

Vilniaus universitetas dviem dienoms sustabdė veiklą
Vilniaus universitetas dviem dienoms sustabdė veiklą
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Vilniaus universitetas dviem dienoms sustabdė veiklą
# Литва

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