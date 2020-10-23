Литва: часть университетов полностью переходит "на удаленку"

Часть литовских университетов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране полностью переходит на удаленную модель обучения.

О переходе "на удаленку" с понедельника информировали Вильнюсский университет (ВУ), Университет Витаутаса Великого (УВВ), Университет Миколаса Рёмериса (УМР).

Пресс-атташе Каунасского технологического университета (КТУ) Мантас Лапинскас сказал, что университет работает на удаленной основе с начала этой недели, за исключением модульного обучения и лабораторных работ.

ВУ сообщил, что с понедельника как минимум на месяц переходит на удаленное обучение, за исключением лабораторных и практических занятий, для которых нужно специальное оборудование.

За прошедшие сутки в Литве зафиксирован очередной антирекорд - 442 новых случая коронавирусной инфекции. Один человек скончался. По данным Министерства здравоохранения, общее количество заражений в стране с начала пандемии превысило девять тысяч сто. По-прежнему болеют около пяти тысяч человек.

В больницах на лечении находится 255 человек, 26 из них - в реанимации.