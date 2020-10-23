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2020.10.23 16:04

Апелляционный суд приговорил Паксаса к трем годам условно

Радио LRT2020.10.23 16:04
Rolandas Paksas
Rolandas Paksas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Апелляционный суд Литвы вынес решение по делу о коррупции и приговорил Роландаса Паксаса, к трем годам условно. 

По словам судьи Альгимантаса Валантинаса, возглавлявшего коллегию судей, исполнение приговора Р. Паксасу отложено на два года и три месяца, в течение которых ему запрещено покидать свое место жительства без уведомления правоохранительных органов.

Проходящий по этому же делу, руководитель “Lietuvos Rytas” Гедвидас Вайнаускас был оштрафован на сумму более 26 тысяч евро. Предприниматель Антанас Забулис был оправдан.

Вайнаускас и Паксас были признаны виновными в торговле влиянием.

Rolandas Paksas
Rolandas Paksas
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Rolandas Paksas
# Литва

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