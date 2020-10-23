Балерина Мария Касторина: между Петербургом и Вильнюсом

Одна из героинь ближайшей передачи телевидения LRT «Русская улица» – восходящая звезда Литовского национального театра оперы и балета Мария Касторина.

Балерина Литовского национального театра оперы и балета Мария Касторина – девушка с необычной биографией. В свои 22 года, почти половину из которых она прожила в России, Марии пришлось с нуля выучить русский язык, довелось выступать на сценах театров Санкт-Петербурга и Вильнюса, и даже быть удостоенной награды в номинации «Надежда года». Балерина вспоминает, что любовь к балету у нее с самого раннего детства.

- О да, конечно. С детства на днях рождения загадывала: «Хочу стать лучшей балериной в мире»… Из уст мамы, когда я была совсем крохой, я засыпала только под музыку Чайковского. А уже далее, года в 3-4, находила у мамы балетные журналы СССР-овские и копировала движения великих известных танцоров того времени, их позы, изображала некий танец. После этого мама отвела меня посмотреть балет. И уже тогда, в том возрасте, я начала исполнять маленькие роли в Вильнюсском театре оперы и балета.

Мария Касторина в ученические годы / Facebook

С мамой Астой связана еще одна немаловажная деталь, повлиявшая на становление балерины. В юные годы она сама хотела танцевать в балете, однако по разным причинам эта мечта осталась несбывшейся. Поэтому, увидев потенциал, проявившийся у Марии с ранних лет, Аста решила всеми возможными силами поддержать дочь.

- Она никогда не заставляла меня, потому что она знала, что это адский труд, - вспоминает Мария. - И, конечно, без этой мечты никак не стать балериной, потому что нужно хотеть, нужно иметь силу воли. Просто так, для хобби, никто не идет в эту профессию. А сама она закончила балетную школу здесь, в Литве, но из-за того, что у нее не было поддержки (родителей не было рядом, она одна была в Вильнюсе), она это все забросила. Но в сердце это оставалось – знакомые, балетная жизнь в театре...

Сама Мария родилась в Вильнюсе и начала ходить здесь в школу искусств им. М.-К. Чюрлёниса. Однако, когда ей исполнилорсь 10 лет, мама решила отправить ее учиться в Санкт-Петербург, в Вагановское училище. Во-первых, это одна из лучших школ мира, где зародилась классика балета. А во-вторых, в городе на Неве жил и работал папа Марии.

Несмотря на то, что у Марии Касториной русские имя и фамилия, самого языка она не знала. И это, наверное, была главная сложность при переезде на новое место.

- Сначала было очень трудно, потому что я не понимала одноклассников, - вздыхает девушка. - Я всегда думала, что они надо мной как-то издеваются. Ну, вправду было очень трудно. У меня было очень много дополнительных учителей. И как будто бы я несла какую-то дополнительную ответственность, потому что из-за меня мама тоже переехала туда. Но потихоньку это как-то рассасывалось и становилось все легче и легче. Потом я даже уже забыла, что это такая великая школа была. И только вот сейчас я понимаю, насколько было классно там учиться.

Мария Касторина в ученические годы / Facebook

Тем не менее, сравнивая жизнь в Санкт-Петербурге и в Вильнюсе, Мария больше плюсов находила в литовской столице. И всегда мечтала вернуться в место, где зародилась ее теперь уже осуществленная мечта.

- Там нет такого вкусного сыра, допустим, как в Литве. Молочных продуктов таких вкусных, как в Литве. Природы... Мне очень нравится природа, и мне очень нравится, что Вильнюс – зеленый город. А в Петербурге – камень, серость... Ну, очень по-разному я себя ощущаю в этих городах. Но они оба родные – и Питер, и Вильнюс…

В 2016 году Мария окончила Вагановское училище. Затем около года танцевала в Санкт-Петербурге, после чего все-таки решила вернуться на родину. Практически сразу ее взяли в труппу Литовского национального театра оперы и балета. За непродолжительное время выступлений в Вильнюсе она уже была отмечена наградой в номинации «Надежда года» по итогам 2018 года.

Помимо любви к балету, у Марии есть еще одна страсть – домашние животные. Дома она держит кота Филиппа и кошку Клару.

Мария Касторина и кот Филипп / Стоп-кадр из программы "Русская улица"

- Я вообще очень люблю животных. Я всегда росла в окружении домашних животных – то с собаками, то с крысами. Помню, в школе завела кролика, хотя там не разрешали домашних животных. Ну, вот теперь у меня мои любимые «дети» – Филипп и Клара. Очень люблю их. Кстати, я дала им имена в честь персонажей балета… Клара у меня появилась после премьеры в «Щелкунчике», когда я исполняла роль Марии. Но так как имя Мария уже занято мной, а ее надо было как-то назвать, то я назвала Кларой (это тоже имя из «Щелкунчика»). А Филипп – это сам «Щелкунчик».

Мария Касторина в настоящее время не выходит на сцену театра. Она проходит реабилитацию после полученной травмы – во время репетиции порвала мениск. Однако балерина настроена оптимистично и, опираясь на прогнозы своего реабилитолога, планирует вновь начать исполнять роль Марии в постановке «Щелкунчик» уже в декабре этого года.