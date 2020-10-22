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2020.10.22 16:34

Литовская армия поможет в борьбе с второй волной коронавируса

Радио LRT2020.10.22 16:34
Koronavirusas Lietuvoje
Koronavirusas Lietuvoje / J. Stacevičiaus/LRT.lt

Главный советник президента Симонас Крепшта заявил, что для оказания помощи Национальному Центру общественного здоровья армия намерена выделить на борьбу со второй волной коронавируса около ста военнослужащих.

Об этом накануне договорились президент Гитанас Науседа и командующий армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. Военнслужащие помогут проследить контакты инфицированных и предоставлять жителям информацию.

За минувшие сутки в Литве установлено 424 новых случая коронавируса. Пять человек скончались.

Koronavirusas Lietuvoje
Koronavirusas Lietuvoje
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT.lt
Koronavirusas Lietuvoje
# Литва

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