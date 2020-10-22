Голосовавший во втором туре президент Литвы: выбрать было просто

Президент Литвы Гитанас Науседа, голосовавший досрочного в четверг во втором туре парламентских выборов, отметил, что на сей раз выбор для него был простым.

"Жизнь становится все проще. В первом туре я еще подумал, а сейчас не было о чем думать", – сказал он.

Выбирая, за кого голосовать, глава государства сказал, что оценвал честность и порядочность кандидата.

"Прежде всего на то, чтобы этот человек действительно служил Литве, чтобы его честность, порядочность не вызывали сомнений, а в таком случае политические представления, идеологии являются вторичными", – заявил Г. Науседа журналистам после голосования.

Президент и его супруга голосовали в округе Новая Вильня, где во втором туре борются консерватор Моника Навицкене и кандидат Избирательной акции поляков Литвы -Союза христианских семей Ромуальда Пошевецкая.

За три дня досрочного голосования свою избирательную волю изъявили 5,24% избирателей, свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии (ГИК). Это значительно больше, чем в первом туре – тогда за три дня проголосовали 3,09% избирателей.

Досрочное голосование во втором туре парламентских выборов завершается сегодня.