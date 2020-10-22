В Вильнюсе - выставка «Борис Шац: «отец израильского искусства» из Варняй»

Вчера в столичном Музее истории евреев имени Виленского Гаона открылась выставка «Борис Шац: «отец израильского искусства» из Варняй».

Это можно назвать возвращением литвака на его родину - художник родился в 1867 году в семье религиозных евреев, ведущих свой род от Гаона. Родители надеялись, что сын станет раввином, он учился в Виленской иешиве, но идеи сионизма и талант привели его в знаменитую школу рисования Ивана Трутнева.



Отсюда Шац отправился в Париж в Академию живописи и мастерскую другого виленчанина - Марка Антокольского, став его помощником. Произведения Бориса Шаца заметил болгарский князь Фердинанд и пригласил его учредить Школу рисования в своей стране, позже она переросла в национальную художественную академию.



Именно в Болгарии Борис Шац обрел опыт, который пригодился ему в Израиле, где в 1906 году он открыл Школу искусства и ремесел «Бецалель». Благодаря финансовой поддержке немецких сионистов рядом со школой был создан одноименный музей. Борис Шац умер в США в 1932 году во время очередных поисков финансирования своих учреждений. Всего через год после его смерти в Иерусалим начинают прибывать еврейские художники, покинувшие гитлеровскую Германию, и созданные Шацом школа и музей начинают новую жизнь.

Выставка «Борис Шац: «отец израильского искусства» из Варняй» / Фото организаторов

В Вильнюсский музей истории евреев привезено 26 произведений Бориса Шацах – от барельефов до портретов его выдающихся современников – Луи Пастера, Теодора Герцля и других. Экспозицию дополняют фотографии, в том числе и прошлого Варняй, а также книга искусствоведа Йоланты Ширкайте, которая является куратором выставки.