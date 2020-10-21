Фоторепортаж: как Вильнюс для Netflix превратился в Швецию

С сентября в Вильнюсе работают шведские кинематографисты, которые снимают шестисерийный криминальный сериал для платформы Netflix.

Более подробно о проекте рассказывает руководитель компании «Dansu» Габия Сюрбите, говорится в пресс-релизе Вильнюсского муниципалитета.

«Мы очень гордимся шведским секретным проектом, который заказывает Netflix. Я не могу раскрыть детали фильма, я очень жду возможности рассказать о нем больше, но это один из самых интересных проектов, над которыми я работала за пятнадцать лет существования Dansu.

Этот проект долгое время искал подходящую страну, мы участвовали в большом конкурсе, где конкурирующими странами были как соседние страны, так и Венгрия и Чехия, снимавшие много крупных проектов. Мы были выбраны из-за прекрасных площадок и очень сильной и профессиональной команды, которая действительно вкладывает в это все свое сердце», - сказала продюсер проекта.

По словам Г. Сюрбите, это один из самых масштабных проектов в этом году, в проекте работает около 120 человек, подавляющее большинство из которых весной остались без работы из-за ограничений на съемку во время карантина. В проекте также снимаются литовские актеры, плюс 1 200 актеров массовки.