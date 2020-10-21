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2020.10.21 16:58

Фоторепортаж: как Вильнюс для Netflix превратился в Швецию

LRT.lt2020.10.21 16:58
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama / E. Blaževič/LRT

С сентября в Вильнюсе работают шведские кинематографисты, которые снимают шестисерийный криминальный сериал для платформы Netflix.

Более подробно о проекте рассказывает руководитель компании «Dansu» Габия Сюрбите, говорится в пресс-релизе Вильнюсского муниципалитета.

«Мы очень гордимся шведским секретным проектом, который заказывает Netflix. Я не могу раскрыть детали фильма, я очень жду возможности рассказать о нем больше, но это один из самых интересных проектов, над которыми я работала за пятнадцать лет существования Dansu.

Этот проект долгое время искал подходящую страну, мы участвовали в большом конкурсе, где конкурирующими странами были как соседние страны, так и Венгрия и Чехия, снимавшие много крупных проектов. Мы были выбраны из-за прекрасных площадок и очень сильной и профессиональной команды, которая действительно вкладывает в это все свое сердце», - сказала продюсер проекта.

По словам Г. Сюрбите, это один из самых масштабных проектов в этом году, в проекте работает около 120 человек, подавляющее большинство из которых весной остались без работы из-за ограничений на съемку во время карантина. В проекте также снимаются литовские актеры, плюс 1 200 актеров массовки.

Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
1 / 10E. Blaževič/LRT
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
2 / 10E. Blaževič/LRT
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
3 / 10E. Blaževič/LRT
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
4 / 10E. Blaževič/LRT
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
5 / 10E. Blaževič/LRT
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
6 / 10E. Blaževič/LRT
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
7 / 10E. Blaževič/LRT
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
8 / 10E. Blaževič/LRT
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
9 / 10E. Blaževič/LRT
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
10 / 10E. Blaževič/LRT nuotr.
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
Vilnius turns into Sweden for Netflix crime drama
# Культура

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