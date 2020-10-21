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2020.10.21 15:13

Правительство ввело карантин в 12 самоуправлениях Литвы

BNS, LRT.lt2020.10.21 15:13
Klaipėda
Klaipėda / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Правительство Литвы в среду объявило о карантине из-за коронавируса еще в 12 самоуправлениях. 

Карантин вводится с полуночи 26 октября до 9 ноября.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига назвал самоуправления, в которых будет объявлен карантин - Клайпедский, Электренский, Йонишкский, Юрбаркский, Кельмесский, Кретингский, Мариямпольский, Пасвальский, Плунгесский, Скуодасский, Шяуляйский и Швенченский районы.

По его предложению в этих самоуправлениях будут ограничиваться потоки пассажиров в общественном транспорте, будут введены запрет собираться группами, требование соблюдать дистанцию два метра (за исключением похорон), требование носить маски в закрытых помещениях в общественных местах для всех лиц старше шести лет, за исключением людей с недугами, а также за исключением времени принятия пищи в кафе и др.

Работу государственных и муниципальных учреждений, предприятий предписывается организовать полностью или частично на удаленной основе, ограничивать потоки покупателей или клиентов в местах оказания услуг или торговли.

Запрещается посещение пациентов в лечебных учреждениях лицами старше 14 лет, за исключением тяжелобольных и рожениц, посещение подопечных учреждений социальной опеки.

За минувшие сутки в Литве установлен новый антирекорд - 311 новых коронавируса, сообщает Национальный Центр общественного здоровья. Два человека скончались. Больше всего новых заболеваний диагностировано в Каунасском районе.

На данный момент в больницах от COVID-19 лечатся 245 человек, в реанимации находится – 21 пациент. Как сообщалось ранее, для больных коронавирусом выделено 400 коек. Если занятость больничных мест достигнет 70 процентов, в медицинских учреждениях будут введены ограничения на плановые услуги. В настоящее время во всех больницах заняты более 10 тысяч из 17 тысяч коек.

Klaipėda
Klaipėda
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Klaipėda
# Литва

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