Прощание с актером Михаилом Макаровым состоится в храме Ефросинии Полоцкой

20 октября, на 83-ем году жизни умер актер Русского драматического театра Литвы Михаил Макаров. Актер начал работать в Русском драматическом театре Литвы в 1964 г., сразу после окончания Литовской государственной консерватории (теперь – Литовская академия музыки и театра). За 55 лет творческой деятельности Михаил Макаров создал более 150 ролей.

Актер РДТЛ Михаил Макаров в одном из последних своих интервью сказал: «Каждый выход на сцену – это неповторимое ощущение, и каждый раз, перед любым спектаклем ты чувствуешь трепет. Например, спектакль «Отель двух миров» поставлен 15 лет назад, но каждый раз мы играем его по-разному, потому что мы слушаем друг друга и партнеров, ведем диалог, импровизируем (...) Вот я 55 лет – в театре и могу с уверенностью сказать, что сколько бы к нам ни приезжало режиссеров, все они отмечали, что у нас мощная, талантливая труппа. (...) Мама мне говорила: «Миша, почему ты пошел в актеры?». Я хотел быть врачом, архитектором, космонавтом, летчиком, милиционером и даже дворником... Где я мог все это испытать? Только на сцене! (...) Всю свою жизнь я прожил на Зверинце. И когда в старом саду я собирал вишни и пел, то меня называли зверинским соловьём».

Коллектив Русского драматического театра Литвы скорбит о смерти коллеги и выражает глубокие соболезнования близким Михаила Макарова.

Прощание в среду на кладбище ул. Лепкальнио 19, с 15.30 ч. в храме Ефросинии Полоцкой. В четверг (там же) в 9.00 ч. начнется литургия, в 11.00 ч. отпевание, в 12.00 ч. вынос тела.