Die Welt: как на самом деле действуют антироссийские санкции Европы

"Евросоюз вводит новые санкции против России. Однако уже с 2014 года действуют гораздо более жесткие санкции, которые якобы не дали никакого результата. На самом деле они лишь работают не так, как предполагалось. И за это обе стороны платят высокую цену", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Санкции нанесли по России сильный удар, убеждены Европа и США. Ничего подобного, заявил в марте шеф Кремля Владимир Путин в одном из интервью российскому новостному агентству ТАСС: Россия, по его словам, не только компенсировала все потери - которые он, основываясь на различных оценках, обозначил примерно в 50 млрд долларов. Санкции оказались для его страны даже стимулом к развитию экономики. "Да плевать на них, на эти санкции", - сказал президент".

"Так как новые санкции направлены на отдельных лиц, их нельзя сравнивать с санкциями, действующими с 2014 года. По крайней мере, они не окажут прямого воздействия на экономику. Тем не менее "косвенно все это отрицательно скажется на экономике", сказал в разговоре с Die Welt Пауль Брук, вице-председатель наблюдательного совета Association for European Businesses (Aebrus),представительства европейского бизнеса в Москве".

"Насколько сильно прежние санкции ударили по экономике России и ЕС, нельзя сказать однозначно, - отмечает автор статьи Эдуард Штайнер. - Анализ агентства финансовых новостей Bloomberg показал в 2018 году, что в период с 2014 по 2018 год Россия потеряла почти 6% ВВП или 200 млрд долларов. (...) Однако рост экономики, упав до 1,8%, замедлился уже в 2013 году, то есть до введения санкций, так как старая, зависимая от нефти экономическая модель изжила себя, а новая, основанная на инвестициях модель не установилась, в том числе из-за плохого инвестиционного климата".

"Поэтому большинство экспертов, в отличие от Bloomberg, возлагают главную вину в российской стагнации на цену на нефть. Если в период с 2014 по 2018 год санкции обходились российскому ВВП в 0,2% ежегодно, то падение цен на нефть стоило 0,65% ВВП, говорится в анализе Международного валютного фонда. Еще 0,3% приписываются строгой денежной политике Центробанка и государственной дисциплине расходов".

"Таким образом, не считая цены на нефть, к потерям в экономике привела российская реакция на санкции, то есть консервативная бюджетная политика, считает Станислав Мурашов, аналитик Raiffeisenbank".

В 2014 году Путин ввел контрсанкции, которыми он практически парализовал импорт западных продуктов сельского хозяйства. "Негативные последствия эмбарго оказались для западной экономики хуже, чем санкции, которыми Запад ограничил, например, экспорт специальных технологий или товаров двойного назначения", - говорит сотрудник Aebrus Брук".

В аграрном секторе экономики это действительно стало импульсом к развитию, отмечает издание. "Это заставило нас мозги включить", чтобы организовать так называемое импортозамещение, сказал Путин в интервью государственному новостному агентству ТАСС. Но цена этого высока, пояснил в разговоре с Die Welt Алексей Макаркин, заместитель директора Центра политических технологий в Москве. "В связи с отсутствием конкуренции продукты подорожали, и их качество значительно упало", - сказал он".

"Российский народ в очередной раз терпеливо смирился с этим. Однако падение реальных доходов на протяжении нескольких лет не прошло бесследно для населения. Как констатируют российские социологи, сегодня решение внутрироссийских проблем для людей важнее, чем пропагандируемая СМИ неприязнь к Западу".

"Другими словами, в отличие от 2014 года, Кремль больше не может мобилизовать народ с помощью антизападной риторики. "Народу надоела внешнеполитическая конфронтация", - говорит политолог Макаркин, оценивающий это как успех санкций, хотя Запад и не достиг своей главной цели - выхода России из Восточной Украины".

"Однако в экономике Запад, по его словам, добился другого. Хотя, как пишет в своем новом анализе Raiffeisen Research, российская экономика во многом проявила свою выносливость на фоне сегодняшнего масштаба санкций, (...) экономическое развитие замедлилось, увеличилась разница с ведущими странами в сфере технологий, тем более что значительно сократились прямые иностранные инвестиции. (...) "А пропагандируемое Россией партнерство с Китаем в качестве замены партнерству с Западом не сработало, потому что у Китая нет и не будет партнеров", - считает Макаркин".

Выгоду из санкций извлекли в свою очередь страны, не участвовавшие в них, например, Швейцария или Турция. Недавно Россия разрешила осуществлять туда полеты. "Впрочем, как шутят представители бизнеса в России, у этого есть и другие причины: в Турцию россияне ездят в отпуск, в Танзанию на охоту, а в Великобритании и Швейцарии они "припарковали" свои деньги", - пишет Die Welt.