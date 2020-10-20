Коронавирус повлиял на доходы почти половины населения Литвы

Пандемия коронавируса повлияла на личные доходы почти половины жителей Литвы, свидетельствуют данные нового опроса.

Опрос, проведенный по заказу Европарламента, свидетельствует, что пандемия повлияла на доходы 47% населения страны, между тем, 24% утверждают, что пока не ощутили этого воздействия, однако опасаются его в будущем. Тем временем, 19% респондентов выразили уверенность, что пандемия не повлияет на их доходы.

По данным опроса, наиболее значительное воздействие на личные доходы ощутили жители Кипра, а также 57% жителей Греции, Испании, Румынии (по 55%), Болгарии (53%). Менее всего – жители Дании (17%), Люксембурга (19%), Нидерландов и Финляндии (по 21%).

В Латвии влияние пандемии на личные доходы ощутили 44% жителей, еще 9% ответили, что ожидают его в будущем, 22% считают, что не ощутят воздействия. В Эстонии эти показатели соответственно составляли 42%, 31% и 25%.

В среднем в странах ЕС воздействие на доходы ощутили 39% населения, в будущем его ожидают 27%, еще столько же считающих, что вирус не повлияет на их доходы.

Компания Kantar провела опросы в 27-и государствах ЕС с 25 сентября по 7 октября по интернету, а на Мальте - по телефону. В опросе приняли участие 24 800 респондентов в возрасте 16-64 лет.