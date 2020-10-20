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2020.10.20 17:10

Коронавирус повлиял на доходы почти половины населения Литвы

BNS, LRT.lt2020.10.20 17:10

Пандемия коронавируса повлияла на личные доходы почти половины жителей Литвы, свидетельствуют данные нового опроса. 

Опрос, проведенный по заказу Европарламента, свидетельствует, что пандемия повлияла на доходы 47% населения страны, между тем, 24% утверждают, что пока не ощутили этого воздействия, однако опасаются его в будущем. Тем временем, 19% респондентов выразили уверенность, что пандемия не повлияет на их доходы.

По данным опроса, наиболее значительное воздействие на личные доходы ощутили жители Кипра, а также 57% жителей Греции, Испании, Румынии (по 55%), Болгарии (53%). Менее всего – жители Дании (17%), Люксембурга (19%), Нидерландов и Финляндии (по 21%).

В Латвии влияние пандемии на личные доходы ощутили 44% жителей, еще 9% ответили, что ожидают его в будущем, 22% считают, что не ощутят воздействия. В Эстонии эти показатели соответственно составляли 42%, 31% и 25%.

В среднем в странах ЕС воздействие на доходы ощутили 39% населения, в будущем его ожидают 27%, еще столько же считающих, что вирус не повлияет на их доходы.

Компания Kantar провела опросы в 27-и государствах ЕС с 25 сентября по 7 октября по интернету, а на Мальте - по телефону. В опросе приняли участие 24 800 респондентов в возрасте 16-64 лет.

1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
# Литва

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