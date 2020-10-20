В Вильнюсе начинается раздача таблеток йода

Со вторника, 20 октября, вильнюсцы могут бесплатно получить в аптечных сетях Eurovaistinė, Camelia, Gintarinė vaistinė, Norfos vaistinė и Benu таблетки йодида калия, предназначенные для защиты организма от вредного воздействия радиоактивного йода в случае возможного радиоактивного заражения.

Таблетки будут выдаваться всем жителям, декларировавшим свое место жительства в городе Вильнюсе, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Таблетки йодида калия населению выдаются в качестве меры предосторожности в связи с началом работы в ближайшее время Островецкой атомной электростанции (АЭС) в Белоруссии. Они предназначены для защиты щитовидной железы от вредного воздействия йода.

«Мы рады, что нам с министерством удалось найти решение и удобным способом раздать таблетки населению города. Для раздачи препарата мы привлекли аптеки, добровольно выразившие такое согласие. Хотя риск аварии очень невелик и мы надеемся, что использовать эти таблетки не придется, но надо, чтобы жители столицы были готовы к этому», – говорит директор администрации Вильнюсского городского самоуправления Повилас Подярскис.

Раздаются в основных сетях аптек

Следует обратить внимание, что э-рецепт выписан государственным учреждением Centro poliklinika – это централизованная выписка, выполнить которую юридически обязано именно это учреждение здравоохранения. Centro poliklinika уже завершает выписку последних э-рецептов на бесплатное получение таблеток йодида калия всем жителям, декларировавшим место жительства в городе Вильнюсе. Жители, предъявившие личный документ, таблетки смогут получить в аптечных сетях Eurovaistinė, Camelia, Gintarinė vaistinė, Norfos vaistinė и Benu. Вместе с таблетками йодида калия жители получат инструкцию применения на литовском, русском, польском и английском языках.

Хотим обратить внимание жителей, что электронные рецепты на получение препаратов йодида калия выписаны автоматически. Поэтому приходить в медицинское учреждение не надо. Достаточно просто прийти в аптеку и предъявить личный документ. Э-рецепт действителен в течение 30 дней, то есть, до 17 ноября 2020 г.

Подчеркивается, что принимать таблетки йодида калия вильнюсцам следует только в случае ядерной аварии в соседней стране и лишь в том случае, если такие рекомендации будут даны компетентными государственными органами.

Необходимо декларированное место жительства в городе Вильнюсе

Проживающие в Вильнюсе лица, которые не декларировали своего места жительства в столице, бесплатно получить таблетки не смогут. Жители, которые по какой-то причине не могут этого сделать, таблетки йодида могут приобрести в аптеках за свой счет.

Если пациент по объективным причинам (например, инвалидности) не может сам прийти в аптеку, полагающиеся ему таблетки йодида калия может получить представитель пациента, предъявив в аптеке документ, подтверждающий личность представляемого лица.

Как вести себя в случае аварии

Самоуправление напоминает, что атомная электростанция, которая начинает работать в Белоруссии, находится в 45 км от Вильнюса. Столица Литвы попадает в зону радиусом 100 км, жителям которой в случае аварии на АЭС, возможно, будет рекомендовано принимать таблетки йодида калия. Если на белорусской атомной электростанции случится авария, при которой в окружающую среду будут выброшены радиоактивные вещества, инстанции Литвы немедленно информируют об этом население. В случае ядерной аварии жители Вильнюса об этом будут предупреждены тремя способами: звуковыми сиренами, короткими сообщениями на мобильные телефоны и по радио, телевидению и другие СМИ. В случае такой аварии рекомендуется закрыться в помещении и ждать сообщений государственных органов, какие действия и меры предпринимать, чтобы снизить опасность. На этом этапе жители также будут информированы о необходимости принимать таблетки йодида калия.

В случае ядерной аварии эвакуация населения проводится в радиусе 30 км от реактора. Так как Вильнюс расположен дальше от Белорусской АЭС (45 км), в случае аварии жители Вильнюса прежде всего должны оставаться дома, не выходить на улицу, следить за информацией по радио и телевидению и ждать дальнейших указаний: следует ли принимать таблетки, носить защитные маски, эвакуироваться и др.

Больше информации о порядке получения таблеток йодида калия, их использовании и рекомендации, как вести себя в случае радиационной аварии найдете jodas.vilnius.lt DUK, а также www.lt72.lt.